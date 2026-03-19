Simposio nazionale di Chirurgia Vitreoretinica alla Reggia di Caserta

L’evento organizzato dall’AORN Caserta è in programma il 20 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Le ultime novità della chirurgia vitreoretinica saranno le protagoniste del summit nazionale sul tema, che si terrà domani, 20 marzo, alla Reggia di Caserta su iniziativa dell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano.

Eccellenze provenienti da tutta Italia si confronteranno sulle tecniche e tecnologie di ultima generazione relative alla chirurgia del corpo vitreo e della retina, maculare, dei traumi e delle infezioni oculari, che vede l’Azienda Ospedaliera di Caserta una realtà fortemente all’avanguardia e punto di riferimento nazionale nel settore.

I lavori, con inizio alle ore 8:30, saranno inaugurati dal saluto del direttore generale dell’AORN, Gennaro Volpe.

Introdurrà l’evento il Direttore dell’UOC di Oculistica, Valerio Piccirillo, che aprirà il dibattito scientifico tra i chirurghi e i ricercatori sulla chirurgia di alta complessità.

Il Direttore Volpe dichiara:

Con il simposio di domani la nostra Unità operativa di Oculistica si conferma polo attrattivo per la chirurgia di alta complessità, sia del segmento anteriore che posteriore dell’occhio, offrendo una risposta adeguata alla domanda di salute a livello regionale ed extraregionale.

Programma