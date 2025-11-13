SIMPIOS e AORN Caserta: Convegno ‘INSIDE ICA’

In programma il 14 novembre al Belvedere di San Leucio

Le nuove frontiere nella lotta alle infezioni ospedaliere saranno al centro del Convegno Regionale ‘INSIDE ICA: ripensare le Infezioni Correlate all’Assistenza’, promosso dalla Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie, SIMPIOS, e patrocinato dall’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta.

L’appuntamento è per domani, 14 novembre, ore 8:30, al Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio.

Il Direttore generale dell’AORN di Caserta, Gennaro Volpe, che aprirà i lavori dell’evento scientifico, dichiara:

La prevenzione delle ICA rappresenta una sfida cruciale per garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure. L’iniziativa, che la nostra Unità operativa di Epidemiologia, diretta dalla dott.ssa Federica D’Agostino, ha contribuito a organizzare, si propone come momento di confronto e aggiornamento per tutti gli operatori sanitari, affinché la gestione del rischio infettivo associato all’assistenza diventi sempre più efficace e integrata nelle pratiche quotidiane.

Articolato e dinamico il programma che, facendo dialogare le esperienze sul campo delle varie realtà ospedaliere e sanitarie e i punti di vista delle diverse discipline coinvolte nel settore, punterà a scandagliare le strategie più avanzate per combattere con efficienza ed efficacia le infezioni correlate all’assistenza e ridurne l’impatto.

Di respiro nazionale il parterre dei relatori, tra cui Massimo Sartelli, Presidente Nazionale SIMPIOS, Giuseppe Meccariello, Giudice della III Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Cristiano Cupelli, Professore ordinario di diritto penale dell’Università di Roma Tor Vergata e Componente dell’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla Sicurezza nella Sanità presso Agenas.

Nutrita la rappresentanza delle Unità operative dell’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’, che illustrerà i percorsi adottati e i risultati raggiunti nell’Ospedale casertano per contrastare il fenomeno infettivo.

Programma