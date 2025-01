Simon Zhu e Simone Rugani al Teatro Savoia

In concerto il 25 gennaio a Campobasso

Sabato 25 gennaio, ore 18:30, il Teatro Savoia di Campobasso ospiterà il celebre violista tedesco, Simon Zhu, vincitore del prestigioso Premio Paganini 2023, accompagnato al pianoforte da Simone Rugani.

Il Duo eseguirà musiche di Johannes Brahms, Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte, op. 78, del compositore molisano Piero Niro, Note per Lipizer, di Igor Stravinskij, Suite italiana n. 2, di Niccolò Paganini, Dal Concerto n. 2 in si minore op. 7 ‘La Campanella’ e di Maurice Ravel, ‘Tzigane’.

Simon Zhu ha conquistato importanti riconoscimenti in tutto il mondo. Alla competizione ‘Jugend Musiziert’ ha vinto il primo premio, alla Competizione Internazionale ‘Georg Philipp Telemann’ a Poznan, Polonia, nel 2016, si è distinto per la miglior interpretazione della Fantasia per Violino Solo di Georg Philipp Telemann.

Nel 2016 ha ricevuto dalla Fondazione ‘Bruno Frey’ di Ochsenhausen il Premio Bruno Frey Music. Nel 2017 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale per violino di Kloster Schöntal, incluso un riconoscimento speciale per la migliore interpretazione di un pezzo virtuoso, e il Reinhold-Würth-Förderpreis.

Recenti successi in concorsi includono il primo premio alla 34esima Competizione Internazionale di Valsesia Musica, 2018, il Primo Premio al Zhuhai Mozart Competition, 2019 e il Primo Premio al 7° Concorso di Musica da Camera Bydgoszcz, 2020, in duo con Adam Tomaszewski. A maggio 2021 ha vinto il secondo premio alla Menuhin Competition a Richmond, Virginia, così come al Mozart Price.

Nell’ottobre 2023 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di violino ‘Premio Paganini’ 2023 a Genova e il premio speciale per la migliore esecuzione di un Concerto di Paganini, ottenendo la rara opportunità di suonare il violino ‘Cannone’ di Giuseppe Guarneri del Gesù, 1743, già appartenuto a Paganini.

Simon Zhu ha fatto il suo debutto alla Berlin Philharmonie nel 2015 e si è esibito nella stessa sala diverse volte come solista. È stato ospite dell’International Young Masters Violin Festival sul Lago di Costanza ed è titolare di una borsa di studio della Menuhin Festival & Academy.

Ha tenuto concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Svizzera, Liechtenstein, Corea e Cina, suonando con rinomate orchestre inclusa l’Academy of St. Martin-in-the-Fields, i Berliner Symphoniker e i Salzburg Chamber Soloists. È titolare di una borsa di studio della International Academy of Music in Liechtenstein e di una della German Music Foundation dal 2016.

Si è perfezionato presso la Hope Music Academy nel 2020 e presso l’Accademia ‘Walter Stauffer’ di Cremona dal 2020 al 2022, dove ha studiato con Salvatore Accardo. Attualmente sta studiando sia con Ning Feng sia alla HMTM Munich, sotto la guida di Ana Chumachenco.

Negli anni 2020/2023 Simon ha suonato un pregiato violino Montagnana, generosamente messo a disposizione dalla Compagnia Florian Leonhard. Simon suona attualmente un importante violino di Zosimo Bergonzi, Cremona 1760 circa. Lo strumento è gentilmente messo a disposizione dalla Stretton Society.

Simone Rugani, nato a Lucca nel 1993, si diploma a 17 anni come privatista con il massimo dei voti presso l’Istituto Musicale Pareggiato ‘Pietro Mascagni’. Nel 2019 ha conseguito col massimo dei voti il master di II livello in pianoforte, presso il conservatorio di Padova sotto la guida del maestro Konstantin Bogino e, nel 2021, il diploma accademico di secondo livello in musica da camera con Menzione ad Honorem presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma. Sin da giovanissimo si è esibito da solista e in formazioni cameristiche in prestigiose stagioni in Italia e all’estero.

Da solista è risultato vincitore di vari Primi Premi nei concorsi: ‘Città di Castiglion Fiorentino’, ‘Città di Albenga’, e ‘Nuova Coppa Pianisti d’Italia’ di Osimo. Particolarmente attivo nella musica da camera, suona in duo con il violinista Daniele Sabatini, duo risultato vincitore di numerosi premi: Secondo Premio, con primo non assegnato, allo Stasys Vainiūnas International Chamber Music Competition 2018, uno dei concorsi di musica da camera più importanti d’Europa, Secondo Premio, con primo non assegnato, al concorso Cilea di Palmi (RC), Premio speciale per la migliore esecuzione di un brano di Gottfried von Einem nell’ambito dell’ISA 2018 organizzato dall’Università MDW di Vienna, esibendosi alla ORF Funkhaus di Vienna, Primo Premio ai concorsi CIMP di Pesaro e Magliano Sabina 2018.

Con la stessa formazione gli è stato assegnato il Premio ‘Boris Christoff’ 2020 e nel 2017 ha debuttato a New York con due concerti alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University e presso l’Istituto Italiano di Cultura. Ha suonato in duo con Thorwald Jø rgensen, uno dei più importanti esecutori di Theremin al mondo.

È stato ospite dell’Asiago Festival, in cui si è esibito in quartetto con Daniele Sabatini, Duccio Beluffi e Claudio Pasceri. Si esibisce, inoltre, regolarmente in duo con Francesco Gatti, primo flauto della Noord Nederlands Orkest, Matteo Rocchi, Quartetto Guadagnini, e con Kevin Spagnolo, primo premio Concorso Internazionale di Ginevra, con il quale ha per due anni consecutivi vinto la rassegna ‘Fortissimissimo Festival’ organizzato dagli Amici della musica di Firenze.

Ha registrato musiche di Debussy e Stravinsky per Musikstrasse, un cd di prime registrazioni di musiche del compositore Cesare Galeotti e ha partecipato alla registrazione integrale delle sonate per pianoforte di Sergei Prokofiev per Velut Luna, eseguendo la Sonata n.8.

È infine, andato in onda in trasmissioni radiofoniche di Radio Vaticana e Rai Radio3. È laureato in matematica all’Università di Pisa con una tesi sull’upsampling di file audio ed è docente di Pratica e Lettura Pianistica al Conservatorio di Campobasso.

Il costo del biglietto d’ingresso è di € 12,00, intero, e di € 6,00, ridotto.

Info: 0874-416374