Simon Zhu ad Asolo Musica Veneto Musica 2025

Il 12 luglio il violinista Simon Zhu, Premio Paganini 2023, incanterà il pubblico con pagine di Bach e Paganini

Grande attesa per il prossimo appuntamento della X edizione di Asolo Musica Veneto Musica nella bellissima sala de Lo Squero, sull’Isola di San Giorgio a Venezia.

Protagonista dell’appuntamento di sabato 12 luglio sarà Simon Zhu, giovane violinista che nel corso della sua straordinaria carriera ha ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti, tra i quali, nell’ottobre del 2023, il primo premio allo storico e prestigioso Concorso Internazionale di violino ‘Premio Paganini’ di Genova e il premio speciale per il miglior concerto di Paganini.

Nel concerto a Lo Squero, Simon Zhu si cimenterà con virtuosa maestria esecutiva tra celebri capisaldi della letteratura violinistica, con un impaginato che prevede capolavori di Bach e Paganini.

La prima parte del concerto è dedicata a Johann Sebastian Bach con la Partita n. 1 in si minore per violino solo, BWV 1002 e la Partita n. 3 in mi maggiore per violino solo, BWV 1006.

Opera dalla struttura innovativa, frutto di una straordinaria capacità inventiva che chiede al violino di interpretare una scrittura contrappuntistica di elevata complessità, la Partita n. 1 in si minore per violino solo, BWV 1002 fu composta nel 1720 mentre era maestro di cappella a Kothen.

Grazie all’interesse che il principe Leopold aveva per la musica, furono anni per Bach di grande serenità professionale e videro nascere opere fondamentali quali il Clavicembalo ben temperato, le Suites francesi e le Invenzioni a 2 e 3 voci, la Partita per flauto solo, le Suites per violoncello solo e le Sonate e Partite per violino solo, i Concerti brandeburghesi e le prime due Ouvertures orchestrali.

Segue in scaletta la Partita n. 3 in mi maggiore per violino solo, BWV 1006, sempre del 1720, con l’allegra Gavotte en rondeau che presenta una delle più popolari melodie di Bach. Con salto temporale di un secolo, dalle partiture bachiane si passa ai celeberrimi 24 Capricci per violino solo op. 1 di Niccolò Paganini.

Composti tra il 1802 e il 1817 e pubblicati dall’editore Ricordi nel 1820, sono annoverati da sempre tra le composizioni più virtuosistiche che siano mai state scritte per il violino e restano a tutt’oggi un’opera fondamentale della letteratura violinistica, punto di riferimento fondamentale del pensiero musicale europeo dell’Ottocento.

Per l’occasione Simon Zhu eseguirà una selezione dei Capricci, concludendo il viaggio nel mondo di Paganini con il celeberrimo Capriccio 24, considerato il più difficile della serie dei 24 Capricci e con un caratteristico, trascinante finale.

Un concerto che si dipana tra l’altissima sapienza compositiva di pagine senza tempo, invitando il pubblico a un intenso ed emozionante viaggio in musica sulle note del violino di Simon Zhu.

La X Stagione dei Concerti 2025 è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto e da Bellussi Spumanti, CentroMarca Banca, Hausbrandt, Massignani & C., Zanta pianoforti.

Profilo Simon Zhu

Simon Zhu giovane violinista con un repertorio versatile. Nato a Tubinga nel 2001, ha iniziato lo studio del violino all’età di 6 anni. Il suo talento eccezionale è stato riconosciuto presto e presto ha iniziato a prendere lezioni da rinomati insegnanti.

Ha studiato al Mozarteum di Salisburgo con Wonji Kim-Ozim e Tomasz Tomaszewski presso l’Istituto Julius Stern dell’Università delle Arti di Berlino. Attualmente studia con Ana Chumachenco all’Università di Musica e Teatro di Monaco e si perfeziona con Ning Feng.

Ha frequentato Masterclass con Wolfgang Marschner, Rainer Kussmaul, Boris Kuschnir, Petru Munteanu, Kr- zysztof Wegrzyn, Igor Ozim, Ingolf Turban e Paul Roczek.

Oltre a numerosi primi premi al concorso Jugend musiziert, ha vinto il primo premio al 13° Concorso Internazionale Georg Philipp Telemann a Poznan, Polonia nel 2016 con il riconoscimento per la migliore interpretazione di una Fantasia per violino solo di Georg Philipp Telemann.

Nel 2016 ha ricevuto anche il Premio musicale Bruno Frey assegnato dalla Fondazione Bruno Frey di Och-senhausen.

Nel 2017 gli è stato assegnato il Primo Premio al 17° Concorso Internazionale di Violino a Kloster Schöntal, un premio speciale per la migliore interpretazione di un brano virtuosistico e il Reinhold-Würth-Förderpreis.

I recenti successi nei concorsi includono il Primo Premio al 34° Concorso Internazionale di Violino Valsesia Mu-sica (2018), il Primo Premio al Concorso Zhuhai Mozart (2019) e il Primo Premio al 7° Concorso Internazionale di Musica da Camera Bydgoszcz (2020) in duo con Adam Tomaszewski.

Nel maggio 2021, ha vinto il secondo premio al Concorso Menuhin di Richmond, Virginia, nonché il Premio Mozart e l’EMCY Award della Comunità europea per la sua eccezionale performance al Concorso Menuhin.

Nell’ottobre 2023 ha vinto il 1° premio al Concorso Internazionale di violino ‘Premio Paganini’ a Genova e il premio speciale per la migliore esecuzione di un concerto di Paganini.

A ciò sono seguiti una serie di importanti impegni concertistici e la rara opportunità di esibirsi con il violino ‘Cannone’ di Paganini costruito da Giuseppe Guarneri del Gesù nel 1743.

Simon Zhu ha debuttato alla Filarmonica di Berlino nel 2015 e da allora si è esibito più volte come solista con orchestra. È stato ospite dell’International Young Masters Violin Festival sul Lago di Costanza ed è borsista del Menuhin Festival & Academy.

Ha tenuto concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Svizzera, Liechtenstein, Corea e Cina esibendosi con rinomate orchestre tra cui Academy of St. Martin-in-the-Fields, Berlin Symphony Orchestra e Salzburg Chamber Soloists.

Nel 2024 Simon si è esibito con la London Symphony Orchestra e il Maestro Antonio Pappano alla Guildhall di Londra alla presenza del Re suonando il violino ‘Cannone’.

Nella prossima stagione, Simon Zhu si esibirà con la London Symphony Orchestra, l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra del Teatro Fenice, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, May Music Festival Orchestra, l’Orchestra del Teatro San Carlo, l’Orchestra Filarmonica di Marsiglia, Tianjin Symphony, Wuhan Philharmonic, China Philharmonic, Guangzhou Symphony Cooperation.

Terrà inoltre concerti in famosi teatri come La Scala di Milano, Dubai Opera, Oman Opera House, British Guildhall, Museo del Prado di Madrid e Teatro San Carlo di Napoli.

Simon è titolare di una borsa di studio presso l’Accademia Internazionale di Musica del Liechtenstein e partecipa alle settimane e alle attività musicali intensive della stessa. Dal 2016 è beneficiario di una borsa di studio della German Music Foundation.

È stato accademico presso la Hop e Music Academy nel 2020 e all’Accademia Walter Stauffer di Cremona nel periodo 2020/2022, dove ha studiato con Salvatore Accardo.

Negli anni 2020-2023, Simon si è esibito con un pregiato violino Montagnana, generosamente prestato dalla Florian Leonhard Fellowship.

Simon ora suona un importante violino Zosimo Bergonzi, Cremona, del 1760. Lo strumento è un gentile prestito della Stretton Society.

Auditorium Lo Squero

Fondazione Giorgio Cini – Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia

Stagione concertistica 2025

Tutti i concerti avranno inizio alle 16:30

