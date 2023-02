Sigfrido Höbel prefatore di ‘Alchimia semplificata’ di René Schwaeblé

Il testo di nuovo in libreria grazie a Stamperia del Valentino

Scienza chimerica che cerca la Pietra Filosofale e la Panacea Universale.

Questa la spiegazione del termine “alchimia” per i dizionari di tutto il mondo.

Chiarisce Sigfrido Höbel nella prefazione di ‘Alchimia semplificata’, scritto da René Schwaeblé e pubblicato da Stamperia del Valentino:

I dizionari dovrebbero quindi definire la medicina come scienza chimerica, che cerca di guarire i calli ai piedi.

Perché, secondo Höbel, in Alchimia la Pietra Filosofale non occupa più spazio di quanto non facciano i calli ai piedi in medicina.

L’Alchimia è la scienza della vita, della vita nei tre regni: vegetale, animale e divino.

Continua Höbel:

Essa si propone di separare il principio attivo dalla materia inerte; è la metafisica della chimica organica e di quella inorganica, come l’Astrologia è la metafisica dell’Astronomia.

L’alchimia studia le cause e i principi, la legge universale ed eterna dell’evoluzione che

impercettibilmente muta il piombo in oro e perfeziona l’uomo.

Con il regno animale l’Alchimia diventa terapeutica; con il regno vegetale si fa agricoltura, si innesta, sogna di risorgere, di arrivare alla palingenesi; con il regno minerale diventa chimica, sogna di trasmutare metalli e metalloidi.

Infine

con il regno divino, l’Alchimia diventa ermeneutica, insegna a convertire il pane e il vino in Corpo e Sangue.

L’Alchimia, in tempi relativamente recenti, ha subito una dolorosa diaspora, sconosciuta agli operatori classici almeno fino a tutto il Seicento.

Una scissione in due anime parallele che sembrano inconciliabili, nonostante apparirebbe cosa acquisita che l’aspetto spirituale – speculativo, ben incarnato dalle discipline ermetiche, e la pratica di laboratorio siano tra esse complementari e funzionali ad un reciproco controllo di sana progressione nel cammino iniziatico dell’Operatore.

René Schwaeblé in questa sua opera sembra ricomporre in modo esemplare la diaspora, coniugando i due aspetti proprio in un periodo storico che vedeva maggiormente radicalizzato il divario.

Forse è proprio questa la dichiarazione d’intenti che l’Autore ha inteso racchiudere in quel ‘Semplificata’, attributo che all’idea stessa di Alchimia potrebbe sembrare veramente estraneo.

L’autore

René Schwaeblé (Parigi, 13 marzo 1873 – 1938) è stato uno scrittore francese autore di romanzi popolari, in particolare di genere noir, oltre ai popolari libri scientifico – esoterici.

La casa editrice

Editore dal 2002, Paolo Izzo, alter ego della Stamperia del Valentino, gestisce con estremo rigore le scelte editoriali della sua “creatura”. Il risultato è un catalogo di alto profilo sia nell’ambito della cultura napoletana, che in quello della produzione di stampo umanistico, esoterico e storico.

La Stamperia del Valentino vuole riportare all’attenzione del pubblico la Napoli colta, folkloristica e letteraria. A tal proposito seleziona opere rivolte al curioso colto come allo studioso, con un occhio all’originalità e completezza dei temi proposti.

Titolo: Alchimia semplificata

Collana: I Polifemi

Autore: René Schwaeblé

Prefazione: S. E. F. Höbel

Prezzo: €14,00

Pagine: 102

EAN: 9791280721242

Disponibilità: In commercio

La Collana

Il ciclope Polifemo – che sembra risiedesse nella napoletana isoletta di Nisida – dovette il suo nome alla propensione al “molto parlare”. Un chiacchierone, dunque, stando all’etimo greco polì-femì. Questa collana mutua dal mitico personaggio omerico l’interpretazione più nobile di quel nome, in – tendendo proporre libri piccoli (nei costi e nel formato) ma che “hanno molto da dire” e che quindi vale la pena di “ascoltare”.

