‘Siete presente’: presentata la quinta edizione

Il bando a sostegno volontariato giovanile cresce e sfiora i 500 mila euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Promuovere e qualificare il protagonismo giovanile nell’associazionismo toscano rappresenta un investimento strategico per il futuro del Terzo settore.

Valorizzare le nuove generazioni significa favorire il ricambio generazionale, rafforzare il radicamento territoriale e alimentare un dialogo costruttivo tra le diverse età della vita. In quest’ottica nasce la quinta edizione del bando ‘Siete Presente – Giovani e associazionismo’.

Il bando è realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e dalle undici Fondazioni bancarie toscane: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Secondo il Presidente Giani:

Il volontariato, il terzo settore, con le tante associazioni che operano nei territori sono una forza e una peculiarità insostituibile della nostra regione, un vero e proprio tratto distintivo dell’identità toscana. Occorre che questo patrimonio non si disperda, ma che anzi venga portato avanti dalle nuove generazioni per costruire una Toscana del futuro più giusta e solidale. Questo bando nasce attraverso GiovaniSì per valorizzare le energie dei giovani e sostenere la cultura del dono. Crediamo che la loro azione nelle reti di solidarietà sia utile per la comunità, in uno scambio di esperienze e di valori essenziali per la formazione. Ringrazio con Cesvot tutto il Terzo Settore, le fondazioni bancarie e Unicoop Firenze che animano questa iniziativa, che anno dopo anno suscita sempre maggiore interesse.

Il Sottosegretario Bernard Dika ha detto:

Mettersi in gioco con il volontariato è un’opportunità straordinaria, probabilmente la migliore per smentire quello che troppo spesso si sente dire a proposito dei giovani: che non avrebbero voglia di impegnarsi.

Per questo investire offrendo le giuste opportunità nel volontariato è un’azione che genera numerosi effetti positivi per la comunità: aiuta le associazioni nel lavoro importantissimo che svolgono, consente ai ragazzi di seguire le proprie passioni e mettere alla prova le proprie capacità, crea un ponte tra generazioni, educa alla solidarietà. Questo bando che portiamo avanti da alcuni anni con Giovanisì rappresenta l’occasione per dire ancora una volta alle ragazze e ai ragazzi della Toscana che abbiamo bisogno del loro contributo adesso e sono contento nel vedere come edizione dopo edizione sia sempre cresciuto dal punto di vista delle adesioni, dei finanziamenti e dei progetti.

Luigi Paccosi, Presidente di Cesvot, dichiara:

Con ‘Siete presente’ continuiamo a sostenere un’idea di volontariato capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni e di riconoscerne il ruolo non solo come destinatari, ma come protagonisti del cambiamento. Proprio per questo, negli ultimi anni Cesvot ha intensificato gli sforzi e le risorse sul tema del ricambio generazionale: crediamo fermamente che il coinvolgimento attivo dei giovani sia una leva fondamentale per rafforzare le comunità, innovare le organizzazioni e costruire legami solidi e duraturi tra generazioni.

Luca Gori, coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, dichiara:

Attraverso il bando Siete Presente sono proposte ai giovani occasioni per mettere a frutto creatività, volontà di impegnarsi e capacità di innovazione a beneficio delle comunità dei nostri territori. Si tratta di un patrimonio di risorse che è indispensabile al mondo del terzo settore per guardare con fiducia al futuro, grazie a competenze, progettualità e azioni rinnovate. In questa prospettiva, le Fondazioni toscane confermano con convinzione il sostegno all’iniziativa, attuata con modalità che sono al centro del nostro lavoro: collaborare con le istituzioni per promuovere l’attivismo civico che trova espressione nel volontariato.

Alla nuova edizione del bando ‘Siete presente’, che andrà a finanziare almeno 99 progetti, sono destinati 495 mila euro, di cui 250 mila euro messi a disposizione da Regione Toscana – Giovanisì, 215 mila euro dalle Fondazioni bancarie della Regione.

A questa edizione si aggiungono 30mila euro di Unicoop Firenze che andranno a sostenere sei progetti dell’area pistoiese. Le specifiche relative ai budget e al numero dei progetti finanziabili per ciascun territorio sono indicate nel bando pubblicato sul sito di Cesvot, consultabile anche su giovanisi.it.

Francesca Gatteschi, Direttrice soci Unicoop Firenze, dichiara:

Sosteniamo con convinzione il bando Siete Presente che apre nuovi spazi per i giovani, perché possano dare il loro contributo attivo, con ricadute su tutto il territorio e sulla comunità. Con la nostra adesione diamo seguito alle sollecitazioni raccolte con l’esperienza di ascolto dei ‘Dialoghi nei territori’ da cui è emersa una forte richiesta di attenzione ai giovani, troppo spesso dimenticati, soprattutto nell’età in cui potrebbero esprimere meglio il loro potenziale. Daremo il nostro contributo attivo a questo percorso in collaborazione con Regione Toscana, i partner coinvolti e Cesvot con cui condividiamo valori e un approccio improntato alla co-progettazione con le realtà del territorio. In un tempo caratterizzato dall’individualismo, la forte vocazione al volontariato del territorio toscano va sostenuta più che mai, per favorire l’incontro dei giovani con il tessuto sociale esistente e dare impulso alla nascita di nuove realtà associative guidate da giovani volontari.

Le proposte progettuali potranno riguardare tutte le aree di impegno del volontariato e dell’associazionismo e dovranno prevedere un reale protagonismo giovanile, dall’ideazione delle attività fino alla loro realizzazione.

Il bando riconosce una particolare valorizzazione ai progetti che promuovono la partecipazione attiva e l’inclusione dei giovani nella vita politica, culturale e sociale delle comunità locali, favorendo processi di accoglienza e responsabilizzazione delle nuove generazioni.

Possono presentare progetti tutti gli enti iscritti al RUNTS con sede legale in Toscana, ad esclusione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, e degli enti soci di Cesvot. Gli enti devono partecipare in forma aggregata, in gruppi composti da almeno due soggetti con sede legale nella stessa Delegazione territoriale di Cesvot.

Gli enti potranno presentare le loro proposte dal 22 gennaio fino alle ore 13 di lunedì 23 febbraio compilando il formulario online disponibile sul sito www.cesvot.it.