‘Siete Presente’ – IV edizione: 470mila euro per volontariato giovanile

Riceviamo e pubblichiamo.

Promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano significa dare spazio a una generazione nuova perché sia capace di innovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento nelle comunità territoriali, nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

Questi sono gli obiettivi del bando ‘Siete Presente. Giovani e associazionismo’ realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, afferma:

La quarta edizione del bando ‘Siete Presente’ testimonia, di per sé, la bontà dell’idea che lo sostiene: ragazze e ragazzi sono i costruttori delle nostre comunità sin da subito e per questo occorre valorizzare le loro energie e passioni, a cominciare dal loro agire nelle reti di solidarietà.

Luigi Paccosi, Presidente di Cesvot, dichiara:

Con questa quarta edizione del bando, vogliamo riaffermare con forza il valore insostituibile degli enti del terzo settore, promuovendo progetti che accendano i riflettori sul protagonismo giovanile.

Il nostro obiettivo è offrire ai giovani non solo opportunità di crescita personale e professionale, ma anche un modo per lasciare il loro segno nel tessuto sociale, sia per chi già vive il mondo associativo, sia per chi vi si avvicina per la prima volta.

In un mondo che ha bisogno di innovazione e nuove energie, crediamo che lo scambio generazionale rappresenti una ricchezza straordinaria, in grado di dare nuovo slancio alla cittadinanza attiva.

Questo percorso non sarebbe possibile senza il supporto convinto della Regione Toscana e delle 11 Fondazioni bancarie regionali, che quest’anno hanno rafforzato il loro impegno, consentendoci di ampliare ulteriormente l’impatto e la portata di questa iniziativa.