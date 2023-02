Siete presente. Con i giovani per ripartire, presentazione nuovo bando

Appuntamento il 9 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Seconda edizione per ‘Siete presente. Con i giovani per ripartire’, il bando realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie attive in Toscana.

Al bando sono destinati 515mila euro di finanziamenti per promuovere il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano.

I dettagli del bando saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 9 febbraio a Firenze, alle 12:00, presso la Sala Pegaso della Regione Toscana in piazza Duomo 10.

Interverranno:

Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana;

Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione e coordinatore di Giovanisì;

Luigi Paccosi, Presidente Cesvot;

Carlo Rossi, coordinatore della consulta delle Fondazioni bancarie toscane.