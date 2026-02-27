Sicurezza stradale: seminario ANCI e incontri nelle scuole

A Palazzo della Provincia, la Città Metropolitana di Napoli ha ospitato il seminario ‘Educare alla mobilità sicura: linguaggi, strumenti e strategie per il coinvolgimento diretto dei giovani’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Si è tenuto questa mattina presso la Città Metropolitana di Napoli, nella sede di piazza Matteotti, il seminario ‘Educare alla Mobilità Sicura: linguaggi, strumenti e strategie per il coinvolgimento diretto dei giovani’.

L’evento è stato promosso da ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e rientra nel progetto nazionale ‘Mobilità sicura’, finanziato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella Città Metropolitana di Napoli il progetto prende il nome di ‘Guida ResponsabilMente’ ed è portato avanti dalla Direzione Fondi comunitari e mobilità sostenibile.

L’iniziativa ha riunito attorno allo stesso tavolo Università, Forze dell’ordine, psicologi, esperti di comunicazione e rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in un confronto aperto sui modelli educativi più efficaci per raggiungere le giovani generazioni.

Dopo i saluti istituzionali del Vicesindaco Giuseppe Cirillo e del Presidente ANCI Campania Francesco Morra, da remoto, l’intervento di Isabella Corvino, docente presso l’Università di Perugia che ha aperto la prima sessione dei lavori ‘Capire i giovani’ con i risultati di un’analisi sul campo condotta nei luoghi di aggregazione giovanile.

A seguire i contributi di Anna Maria Giannini, direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma e di Alfonso Montella, docente di Sicurezza Stradale presso l’Università Federico II di Napoli.

A moderare l’incontro Antonio Ragonesi, capo area Sicurezza e Legalità di ANCI, che ha illustrato lo scenario nazionale con dati aggiornati, trend e progettualità presenti e future.

Nella seconda parte della mattinata si è aperta una riflessione su come ‘Educare e comunicare la sicurezza’, esplorando modelli educativi innovativi e metodologie didattiche efficaci, con gli interventi di Pierluigi Cordellieri, ricercatore in Psicologia, Università degli studi di Roma La Sapienza, Graziano Lori, responsabile ufficio ‘Città Sicura’ Polizia Locale Firenze, Luciana Baron, Primo dirigente, Servizio Polizia Stradale, e Ambra Esposito, dirigente Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Presente anche Ciro Esposito Comandante della Polizia municipale di Napoli in qualità di partner del progetto.

L’incontro di oggi ha concluso una settimana particolarmente intensa sul tema che ha visto la Città Metropolitana di Napoli impegnata prima nella giornata di formazione ai formatori presso l’Università Federico II di Napoli, 23 febbraio, e poi nell’incontro all’ISIS Rita Levi Montalcini di Quarto, 24 febbraio, dedicato agli studenti delle terze e quarte classi, in cui si è parlato di sicurezza stradale in maniera multidisciplinare con il coinvolgimento anche dell’ASL Napoli 2 Nord, delle autoscuole aderenti alle sigle Unasca e Confarc e delle associazioni delle vittime della strada ‘Mamme Coraggio’ e Fondazione ‘Domenico Cirillo’, alla presenza del sindaco di Quarto e consigliere metropolitano Antonio Sabino e di Luciano Borrelli, Consigliere metropolitano uscente che ha avviato il progetto.

Il Vicesindaco Giuseppe Cirillo ha dichiarato :

L’incontro di oggi e tutti gli altri che si sono tenuti in questa settimana rappresentano un impegno concreto e corale della Città Metropolitana di Napoli nella lotta all’incidentalità stradale. Partire dalla formazione dei formatori, portare l’educazione direttamente nelle scuole e poi confrontarci a livello nazionale: un percorso che unisce scienza, istituzioni e territorio per salvare quante più vite possibili.

Nuovi appuntamenti nelle scuole dedicati ai ragazzi sono calendarizzati fino al termine dell’anno scolastico.

Solo nel mese di marzo sono già in programma quattro incontri: il 4 marzo all’Istituto Bernini – De Sanctis, il 10 marzo al Salvemini di Sorrento, il 17 marzo al Caruso di Napoli e il 31 marzo all’Istituto Cavalcanti.