Sicurezza stradale Napoli, veicoli rimossi e sanzioni alla Sanità

L’attività si è concentrata in via Fontanelle

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale ha effettuato un intervento finalizzato a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni e a ripristinare il decoro urbano nel quartiere Sanità.

L’attività condotta dal personale dell’Unità Operativa Stella e del Nucleo Veicoli Abbandonati si è concentrata, in particolare, in via Fontanelle.

Gli agenti hanno disposto la rimozione di 5 autovetture e 7 motoveicoli lasciati in strada in stato di abbandono.

Alcuni di questi mezzi sono risultati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre altri presentavano intestazioni fittizie.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati elevati 5 verbali per autoveicoli in sosta sui marciapiedi.