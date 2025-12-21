Sicurezza stradale: controlli Polizia Locale Napoli a piazza Sannazaro

Le attività rientrano nell’ambito del progetto ‘Guida Responsabilmente’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per garantire la sicurezza stradale e il contrasto alla guida in stato di alterazione.

Nell’ultimo fine settimana, nell’ambito del Progetto ‘Guida Responsabilmente’, la Polizia Locale di Napoli ha condotto una operazione di controllo nell’area di piazza Sannazaro.

L’intervento, iniziato alle ore 18:00 e protrattosi fino alle 3:00 del mattino, ha visto impegnati sei operatori tra il personale motociclistico dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale e gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia.

I numeri dell’operazione:

• 54 conducenti sottoposti ad accertamenti alcolemici preliminari;

• 3 soggetti risultati positivi all’alcoltest;

• 3 patenti ritirate per la successiva sospensione.

Nello specifico, due conducenti sono stati sanzionati per aver superato i limiti della fascia più bassa (Art. 186 comma 2, lett. a), mentre per un terzo soggetto è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il superamento di una soglia alcolemica più elevata (Art. 186 comma 2, lett. b), configurando un’ipotesi di reato.

Documenti falsi e sequestri

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato un veicolo che circolava con targhe estere e documenti, carta di circolazione e certificato R.E.V.E.. risultati falsi. Il mezzo era già gravato da un precedente sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione.

Il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.