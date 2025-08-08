Sicurezza stradale, controlli e sanzioni della Polizia Locale Napoli

Interventi in piazza Nazionale, piazza Poderico e piazza Bovio

Un’operazione di controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, è stata condotta dalla Polizia Locale e ha interessato in particolare le zone di piazza Nazionale e piazza Poderico.

Gli agenti dei nuclei di Polizia Giudiziaria e San Lorenzo, insieme ai motociclisti del Gruppo d’Intervento Territoriale, hanno controllato 63 veicoli ed elevato 36 sanzioni amministrative, di cui 31 contestate direttamente ai trasgressori.

Diciotto veicoli sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, uno dei quali perché già sequestrato, due perché privi di copertura assicurativa e altri due perché circolavano senza targa.

Inoltre, sono state ritirate sei patenti di guida, in tre casi perché i conducenti sono stati sorpresi mentre utilizzavano il cellulare. Una persona è stata sorpresa alla guida senza patente.

In piazza Bovio, i motociclisti del GIT hanno controllato un’Audi Q8 con targa polacca. A bordo si trovavano due cittadini napoletani, entrambi con precedenti di polizia.

Gli agenti hanno accertato che l’auto era oggetto di una denuncia per appropriazione indebita, presentata a Milano da una società di locazione, alla quale non erano stati versati i canoni di noleggio.

La Polizia Locale ha quindi proceduto al sequestro penale del veicolo. Sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere come sia stata possibile l’immatricolazione in Polonia, nonostante la precedente denuncia di sottrazione.