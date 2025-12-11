Sicurezza stradale, Comune Napoli e Polizia Locale parlano agli studenti

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Sono 25 gli istituti scolastici coinvolti nella seconda edizione del progetto sulla sicurezza stradale promosso dalla Polizia Municipale con gli Assessorati alla legalità e all’istruzione.
Presentata questa mattina, all’incontro con gli studenti dell’IC San Giovanni Bosco, anche la nuova campagna di comunicazione del Comune, che richiama alla responsabilità automobilisti, motociclisti e pedoni.