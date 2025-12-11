Home Campania Comune di Napoli Sicurezza stradale, Comune Napoli e Polizia Locale parlano agli studenti

Sicurezza stradale, Comune Napoli e Polizia Locale parlano agli studenti

Redazione
Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono 25 gli istituti scolastici coinvolti nella seconda edizione del progetto sulla sicurezza stradale promosso dalla Polizia Municipale con gli Assessorati alla legalità e all’istruzione.

Presentata questa mattina, all’incontro con gli studenti dell’IC San Giovanni Bosco, anche la nuova campagna di comunicazione del Comune, che richiama alla responsabilità automobilisti, motociclisti e pedoni.

