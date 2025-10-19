Sicurezza, Regimenti: Villaggio Falcone simbolo legalità per un giorno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Promuovere la cultura della legalità è una priorità assoluta per le nostre periferie.

Per questo desidero ringraziare il Presidente e il Vicepresidente del Municipio VI Nicola Franco e Andrea La Fortuna per aver portato a Villaggio Falcone in zona Ponte di Nona il ‘Villaggio della Sicurezza Stradale’, un luogo dove avvicinare i più giovani alla cultura della legalità e alle forze dell’Ordine, che ringrazio per l’impegno educativo che svolgono sul territorio, e per aver introdotto i ragazzi al tema dell’educazione stradale con simulazioni di guida reale.

Portare un villaggio della legalità a pochi metri da una delle piazze di spaccio più importanti di Roma è un segnale forte da parte delle istituzioni: è un simbolo di speranza e di rinascita, un’azione concreta per dimostrare che lo Stato c’è ed è al fianco dei cittadini per rendere anche le periferie più difficile dei luoghi dove crescere e vivere serenamente.

La Regione Lazio è e sarà sempre al fianco di chi non si arrende alla criminalità ma prova a gettare i semi per costruire un futuro migliore.