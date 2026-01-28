Sicurezza, Garavaglia: Con il Governo Meloni un cambio di passo reale

Il Consigliere: Più assunzioni, più risorse e piena fiducia in Piantedosi per le Olimpiadi

Riceviamo e pubblichiamo.

Il tema della sicurezza merita serietà, dati e responsabilità istituzionale, non slogan o polemiche. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha dato un cambio di passo netto, rafforzando concretamente gli organici delle Forze di Polizia e investendo risorse e strumenti normativi a tutela dei cittadini.

Lo dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia.

Stupisce che oggi esponenti come Pierfrancesco Majorino, PD, parlino di immobilismo. I dati ufficiali del Viminale smentiscono questa narrazione e confermano il cambio di passo avviato con il Governo Meloni: negli ultimi dieci anni nessun governo ha fatto più di quello attuale per aumentare le assunzioni nelle Forze di Polizia. Nel triennio sono state superate le 35mila nuove unità, colmando il vuoto lasciato dai governi PD – M5S, che avevano toccato il minimo storico di ingressi. In questi anni si è tornati a investire sulla sicurezza dell’Italia e degli italiani, dopo decenni di tagli e negazione dei problemi reali. I cittadini chiedono risposte su stupri, microcriminalità e violenza urbana. Non su rischi inesistenti costruiti ad arte. Il governo interviene concretamente, mentre la sinistra continua a riempire il dibattito con propaganda pretestuosa invece di affrontare le priorità degli italiani.

Guardando alle Olimpiadi invernali e alle polemiche sull’ICE, Garavaglia ribadisce la linea di Fratelli d’Italia.

L’Italia ha dimostrato di saper gestire grandi eventi internazionali con professionalità e coordinamento, dal Giubileo a eventi globali. Anche per le Olimpiadi il lavoro è iniziato mesi fa, con protocolli chiari e una catena di comando definita. Fratelli d’Italia ha piena fiducia nel Ministro Piantedosi, nelle Forze dell’ordine e negli apparati dello Stato. Eventuali presenze di forze straniere avranno un ruolo circoscritto alla tutela delle proprie delegazioni sportive e opereranno nel rispetto delle regole italiane, interfacciandosi con i nostri apparati. La gestione dell’ordine pubblico resta una prerogativa esclusiva dello Stato italiano.

Infine, una considerazione sul clima politico e istituzionale.