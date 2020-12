Sicurezza digitale, le novità del 2020

Con il passare del tempo, l’evoluzione tecnologica si è riversata praticamente su tutti i campi e ci sono sempre più situazioni lavorative che impongono un radicale cambiamento nella vita di tutti i giorni.

L’impiego sempre maggiore della tecnologia ha cambiato non solamente il modo di lavorare, però, ma anche quello di divertirsi e giocare insieme agli amici o in solitaria.

Anche nell’ambito del gioco online è importante sottolineare come l’aspetto legato alla sicurezza sia indubbiamente uno dei fattori più importanti, a cui sempre più utenti dimostrano di prestare attenzione. Merito anche del fatto che ci sono sempre più portali che hanno ottenuto il marchio AAMS o ADM, vera e propria garanzia di protezione e tutela dei dati degli utenti.

Per questo motivo, sempre molto meglio seguire tutte quelle indicazioni che si trovano sul portale casinoonlineaams.com, in maniera tale da scegliere la piattaforma più adatta alle proprie esigenze e preferenze e creare un conto di gioco online.

Il boom delle reti VPN

Proprio per via del fatto che sempre più persone restano connesse al web per un numero di ore al giorno che è decisamente elevato, tutto questo comporta anche svantaggi e non solo aspetti positivi. Nello specifico, se l’attività online va a velocizzare un gran numero di situazioni, d’altro canto ci sono dei rischi sicuramente più alti per quanto riguarda varie occasioni.

Piuttosto di frequente, l’errore che si commette, nel momento in cui si è lontani dalla propria abitazione, è quello di connettersi a una rete WiFi pubblica. In questi casi, però, si svolge tale operazione anche in modo superficiale, senza minimamente sapere quali potessero essere i rischi di una tale attività, ovvero la navigazione collegandosi ad una rete pubblica.

Spesso e volentieri, le reti pubbliche sono delle connessioni che sono protette a sufficienza e, quindi, sono molto più facili da manomettere da parte di hacker e altri malintenzionati, che hanno come obiettivo finale solo quello di rubare i dati degli utenti.

In questi casi, infatti, vanno a spiare l’attività degli utenti che si connettono alla rete pubblica, con l’intento di mettere le mani sui dati sensibili.

Di conseguenza, è abbastanza facile intuire come un servizio VPN possa essere uno strumento estremamente utile per navigare in modo sereno e senza doversi preoccupare di hacker e altre problematiche.

Le reti VPN rappresentano degli strumenti ottimali per garantire una navigazione sicura e affidabile, ma non solo. Infatti, sono in grado anche di

garantire l’accesso a siti e piattaforme che sono bloccate in alcuni Paesi.

Ad esempio, nel caso in cui vi troviate in un Paese in cui non potete guardare un programma per via dell’accesso bloccato, ecco che la rete VPN torna estremamente utile.

Le più recenti novità

Come abbiamo visto, c’è sempre maggiore attenzione nei confronti di pericoli e minacce quando si naviga sul web. Non solo tra i privati, dal momento che ci sono tantissime aziende e startup che avvertono questo problema e stanno cercando di risolverlo. In che modo? Puntando su degli strumenti che siano sempre più innovativi e all’avanguardia.

Un esempio, su tutti, è rappresentato da ToothPic, che ha tolto i veli a un nuovo sistema particolarmente interessante, che rende lo smartphone una sorta di chiave di autenticazione a tutti gli effetti.

Una soluzione innovativa che fa il paio con quella che prende il nome di PayPlug. Quest’ultimo è un sistema che è stato sviluppato appositamente per le pubbliche amministrazioni, e si caratterizza per andare a implementare una pagina di pagamento che è personalizzabile in tutto e per tutto.

In questo modo, i pagamenti saranno garantiti non esclusivamente su desktop, ma pure su mobile con qualsiasi tipo di carta. Inoltre, tramite l’abilitazione di Smart 3-D Secure, ecco che si potrà anche limitare l’impiego dei carrelli digitali.