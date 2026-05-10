‘Sì, viaggiare – Battisti, la Storia’ al Teatro Politeama

L’eredità musicale di Lucio Battisti rivive a Piacenza il 15 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il palcoscenico del Teatro Politeama di Piacenza si prepara a ospitare, venerdì 15 maggio alle 21:00, lo spettacolo ‘Sì, viaggiare – Battisti, la Storia’.

Una produzione firmata Stage11 che si propone di ripercorrere con intensità e rispetto la parabola artistica di uno dei musicisti più amati e rivoluzionari della nostra storia.

Dalle sonorità leggere e solari degli anni Sessanta fino alle sperimentazioni più introspettive dei primi anni Ottanta, lo spettacolo attraversa l’intero repertorio battistiano.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso che va dall’energia di brani come ‘Acqua azzurra/Acqua chiara’ alla profondità di pietre miliari quali ‘Emozioni’ e ‘Mi ritorni in mente’, capaci ancora oggi di dare voce alle fragilità e alle inquietudini del quotidiano.

Il produttore Simone Giusti dichiara:

La musica di Battisti rappresenta la colonna sonora della nostra vita. Ogni canzone evoca un ricordo: il nostro spettacolo è un viaggio emozionale nella carriera di un artista che ha cambiato il volto della canzone italiana.

L’appuntamento celebra la figura di Lucio Battisti non solo come interprete indimenticabile, ma come compositore d’avanguardia e personalità centrale nello sviluppo della cultura pop e della musica d’autore in Italia.

Dettagli dell’evento:

• Luogo: Teatro Politeama di Piacenza

• Data e ora: venerdì 15 maggio, ore 21:00

• Prevendita: i biglietti sono disponibili online su TicketOne al seguente link: https://www.ticketone.it/event/si-viaggiare-battisti-la-storia-teatro-politeama-20700719/