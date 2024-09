Si passa al nuovo servizio 116117 per bisogni sanitari non urgenti

Conferenza stampa il 6 settembre nella sala operativa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il primo passaggio al nuovo numero 116117 per le cure e i bisogni sanitari non urgenti – per chiamare ad esempio la guardia medica e la continuità assistenziale – è fissato al 16 settembre 2024 ed interesserà il territorio della città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia.

Entro novembre toccherà al resto della Toscana.

Venerdì 6 settembre alle ore 12:00 è convocata una conferenza stampa nella sala operativa della nuova centrale, che poi coincide con quella del 118, nell’edificio che ospita in via Michelangelo 41 a Firenze anche la centrale del 112.

Sarà l’occasione per presentare la campagna di comunicazione che accompagnerà il passaggio. Nel corso della conferenza stampa è prevista anche una visita ai locali della centrale.

Interverranno il Presidente della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e Alessio Lubrani, Direttore del 112 toscano ed Amministratore anche del progetto sull’116117.