Si è aperto il II semestre del MedTec a Benevento

Settantasette giovani futuri medici, un campus moderno nel cuore di Benevento e una collaborazione istituzionale che sta già cambiando il volto della formazione universitaria nel Sud Italia.

Si è aperto il secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MedTec, la replica sannita del percorso dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ospitata nelle aule rinnovate del Polo didattico di via delle Puglie dell’Università degli Studi del Sannio.

MedTec è un corso innovativo, che combina la preparazione clinica tradizionale con competenze tecnologiche all’avanguardia. I medici che formerà saranno capaci di dialogare con ingegneri, informatici, data scientist, e di partecipare attivamente allo sviluppo delle tecnologie sanitarie del futuro.

Gli studenti, che hanno superato il semestre filtro, studieranno in un campus moderno e accogliente, a ridosso del centro storico, appena inaugurato, a pochi passi da mensa, biblioteca, aule studio, impianti sportivi e tutti i principali servizi universitari, in un ambiente pensato per rendere la vita accademica completa e stimolante.

L’evento di benvenuto ha dato voce all’entusiasmo condiviso della città, degli studenti e dei due atenei coinvolti.

La Rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno, ha tracciato le coordinate strategiche del progetto:

Continueremo a lavorare con partner istituzionali e con la Regione Campania per consolidare il progetto e costruire un percorso stabile e di lungo periodo capace di trattenere talenti e generare innovazione nel Sannio.

Questa iniziativa offre nuove opportunità a studentesse e studenti e rafforza il legame tra università e territorio a Benevento, contribuendo allo sviluppo culturale, sanitario ed economico dell’area.

La sinergia con la Federico II garantisce qualità scientifica, integrazione delle competenze e una progettazione didattica condivisa, elementi indispensabili per costruire un’offerta solida e competitiva.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Rettore della Federico II, Matteo Lorito, che ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai nuovi studenti:

Parte il secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina nato dalla collaborazione tra l’Ateneo federiciano e l’Università degli Studi del Sannio.

Insieme alla Rettrice Moreno, al sindaco Mastella e al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Esposito, che ringrazio per il sostegno, abbiamo accolto le studentesse e gli studenti che hanno superato il semestre filtro e sono ora a tutti gli effetti studenti di Medicina.

A loro vanno i nostri migliori auguri. Questa iniziativa nasce da un impegno condiviso per sostenere la diffusione dell’Università nella nostra regione e offrire sempre maggiori opportunità di alta formazione, valorizzando la ricchezza di giovani che caratterizza il nostro territorio.

Il Sindaco Clemente Mastella espresso grande soddisfazione per un traguardo a lungo inseguito: «È stato un giorno storico per la Città di Benevento.

Il sogno di realizzare un corso di laurea in Medicina e consentire alle aree interne di fregiarsi di una tale, fondamentale e prestigiosa opzione accademica è diventato realtà.

Ci abbiamo creduto e con tenacia è stato raggiunto un risultato eccellente. È stato il frutto di una collaborazione istituzionale intelligente e lungimirante: ringrazio il Rettore dell’UNISANNIO Maria Moreno, il suo predecessore Gerardo Canfora, il Rettore della Federico II Matteo Lorito e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per questo lavoro corale che ha prodotto un beneficio autentico per Benevento e il Sannio.

La stragrande maggioranza degli studenti arriva da province diverse dal Sannio e ciò avrà ripercussioni positive su tutto il sistema economico e commerciale della città. Ora proseguiremo, in sinergia, il lavoro istituzionale affinché siano stanziate le risorse necessarie per potenziare il corso di laurea in Medicina.