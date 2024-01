Si conclude Tuttohotel 2024, partecipazione oltre le previsioni

Appuntamento dal 20 al 22 gennaio 2025 per la quinta edizione

Partecipazione oltre le previsioni per la quarta edizione di Tuttohotel, il Salone dell’Ospitalità Mediterranea organizzato da Squisito Eventi, TicketLab e D&D Group con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Confesercenti Napoli – AIGO, Federalberghi Napoli, FAITA Federcamping, e EHMA, e il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria, che questa settimana ha accolto i professionisti del settore ricettivo del centro sud Italia alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove hanno potuto incontrare le aziende fornitrici di servizi per hotel, b&b e camping e le rappresentanze di ben 10 associazioni di categoria.

Un successo per la fiera come ha sottolineato l’Assessore al Turismo di Napoli Teresa Armato:

Tuttohotel è riferimento importante per tutti coloro che si occupano di hotellerie in generale e tutti coloro che hanno strutture ricettive. Ringrazio Tuttohotel per questo ruolo importante che ha, dove parte significativa sono gli scambi professionali e di formazione, oltre che l’arredo e il design che qui ha una grade valenza e unicità fieristica con le aree dedicate agli architetti che progettano accoglienza.

Il numero di visitatori, provenienti da diverse regioni, ha superato le 10580 unità, un dato che unito a quello del numero di espositori in sensibile aumento rispetto alle edizioni passate, fa sì che Tuttohotel possa entrare a buon diritto nel ventaglio dei più interessanti appuntamenti professionali dell’ospitalità fra quelli del calendario fieristico italiano riservati agli addetti ai lavori del turismo.

Tre giorni di incontri fra offerta e domanda caratterizzati anche da 12 panel nel corso dei quali si sono affrontati temi legati al turismo, alle novità nel settore dell’ospitalità sia dal punto di vista tecnico che legislativo e anche della necessaria formazione per poter stare al passo dei cambiamenti che si sono registrati e si continuano a registrare nel mondo del turismo.

Momento clou della manifestazione è stata l’assegnazione dei Tuttohotel Awards a 31 eccellenze del mondo dell’ospitalità del Sud Italia fra cui il Sindaco di Bacoli Josi Della Regione, il manager dell’ospitalità Palmiro Noschese, l’imprenditrice emergente Giada Filippetti Della Rocca, Elite Villas, Camillo Iacono, Albergo Terme San Montano di Forio d’Ischia, come miglior direttore d’albergo, Lucio D’Orsi come miglior manager dell’ospitalità, Flavio Sepe, Grand Hotel Vesuvio di Napoli, come miglior responsabile acquisti.

E poi diversi hotel di pregio e di lusso scelti in tutte le regioni del sud dalla commissione tecnica guidata dal prof. Enrico Bonetti, Ordinario di Marketing all’Università della Campania Luigi Vanvitelli che ha messo a punto in équipe ‘I criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi’ che l’architetto Simone Micheli ha definito un modo per

Qualificare la struttura alberghiera e vincere in un mercato globale.

Ha commentato il Direttore organizzativo Raffaele Biglietto:

Il successo di visitatori della quarta edizione di Tuttohotel premia sia gli sforzi organizzativi che abbiamo profuso in questi mesi sia le aspettative dei visitatori stessi che hanno potuto finalmente trovare in fiera tutto quello che serve per progettare e realizzare strutture ricettive al passo con le nuove esigenze del mercato.

Fra i protagonisti di Tuttohotel non a caso c’erano gli Architetti dell’Ordine PPC di Napoli e Provincia che hanno contribuito ad arricchire di contenuti le mostre espositive Ecohospitality, B&B ExpoDesign, e Italian Hotel Desig, quattro originali installazioni indicative dei nuovi stili dell’accoglienza alberghiera.

Grande attenzione anche per l’area del turismo all’aria aperta, segmento di mercato in grande rilancio dopo l’era Covid.

L’appuntamento ora è dal 20 al 22 gennaio 2025 per la quinta edizione di Tuttohotel.