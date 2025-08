Verso i Giochi Universitari Europei 2026: sport, giovani e territorio protagonisti

Riceviamo e pubblichiamo.

Salerno ha ospitato dal 1° al 5 agosto l’European Universities 3×3 Basketball Championship 2025, accogliendo oltre 250 atleti e le delegazioni di 44 università di 17 Paesi europei.

Cinque giorni di sport, inclusione e promozione del territorio hanno trasformato l’Università di Salerno, lo Sport Village del Campus e la Costiera Amalfitana in un vero palcoscenico internazionale, confermando la città come destinazione sportiva europea.

Una chiusura da applausi

L’evento si è concluso con una emozionante Cerimonia di Premiazione, che ha riunito atleti, volontari e organizzatori in una celebrazione di amicizia e sportività europea.

A conquistare il gradino più alto del podio sono stati:

• Maschile: Vytautas Magnus University 1, Lituania;

• Femminile: University of Seville, Spagna.

Il passaggio della bandiera EUSA all’Università di Split, Croazia, ha ufficialmente chiuso il Campionato, trasferendo entusiasmo e responsabilità alla prossima città ospitante.

Le voci dell’evento

Il successo di questa edizione conferma Salerno come destinazione sportiva internazionale e lancia il conto alla rovescia verso i Giochi Universitari Europei 2026, che porteranno migliaia di studenti-atleti da tutto il continente.

Lo ha dichiarato Domenico Apicella, delegato allo Sport dell’Università di Salerno a ribadire quanto già anticipato in conferenza stampa dal Rettore dell’Università di Salerno, Vincenzo Loia.

Questo non è stato solo un evento sportivo, ma una combinazione di sport, educazione e valori. Grazie a tutti gli atleti, volontari e partner: siete l’anima di questa grande comunità europea. Passion Never Ends!

Lo ha aggiunto Lorenzo Lentini, Presidente CUS Salerno.

Una grande competizione, tante emozioni grazie ai nostri ospiti: Università di Salerno, CUS Salerno, Regione Campania. È stato un evento indimenticabile, un’ottima ragione per tornare a Salerno il prossimo anno.

Così ha concluso Adam Roczek, Presidente EUSA, European University Sports Association.

I numeri di un successo

• 5 giorni di gare e oltre 700 visitatori medi giornalieri;

• 44 università – 17 Paesi – 250 atleti;

• 24 squadre maschili, 20 femminili;

• 70 volontari e oltre 50 membri dello staff CUS Salerno;

• 14.000 mattonelle in gomma per 1.270 mq di campi 3×3;

• Diretta streaming di tutte le partite e cerimonie sul canale YouTube dedicato.

Il prossimo European Universities 3×3 Basketball Championship si terrà a Gdansk, Danzica in Polonia nel 2027.

La Bandiera – durante la cerimonia di premiazione – è stata consegnata a Agnieszka Głowacka in rappresentanza del Comitato Organizzatore EUC 3×3 Gdansk, Danzica.

L’European Universities 3×3 Basketball Championship 2025 si chiude quindi come un vero e proprio test event per i Giochi Universitari Europei 2026, che trasformeranno Salerno e la sua provincia in un villaggio dello sport e dell’accoglienza europea.