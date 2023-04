Si apre la fiera del Madonnino a Grosseto, agricoltura protagonista

Saccardi: ‘La fiera della Toscana, con tutte le nostre eccellenze in mostra’

Taglio del nastro oggi, domenica 23 aprile, per la quarantatreesima edizione della Fiera del Madonnino, una manciata di chilometri appena fuori Grosseto: macchinari agricoli in mostra e manifestazioni zootecniche di livello nazionale, degustazioni e cucina che vedono protagoniste tutte le principali filiere produttive della Toscana e una grande area dedicata al vivaismo e la giardinaggio, in una tre giorni che proseguirà fino al 25 aprile.

L’evento – con trecento espositori come negli anni migliori della fiera, la tradizione della semplicità ma anche un padiglione dedicato alle nuove tecnologie, all’agricoltura di precisione e ‘intelligente’ e alla sostenibilità – è patrocinato anche dalla Regione e all’inaugurazione è intervenuta la Vicepresidente ed Assessore all’agricoltura della giunta regionale Stefania Saccardi, assieme all’Assessore all’economia Leonardo Marras.

