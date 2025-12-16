Sì al Bilancio funzionamento Consiglio Lombardia contenimento costi

Approvati ordini del giorno per celebrare l’80° anniversario del suffragio universale, per istituire a Palazzo Pirelli il concorso regionale dei presepi e per promuovere iniziative in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 2026 a Monza

Un bilancio di 60 milioni di euro, in linea con il trend in costante diminuzione dal 2013.

È stato approvato all’unanimità in Aula il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024/2025/2026 per il funzionamento del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale prosegue nel segno contenimento dei costi della politica.

Lo ha spiegato il Vice Presidente del Consiglio Giacomo Cosentino, Lombardia Ideale, relatore in Aula del bilancio.

Il numero due di Palazzo Pirelli ha ricordato:

I numeri di questo bilancio confermano lo sforzo del Consiglio verso il contenimento delle spese, senza riduzione delle funzioni, confermandosi il parlamento regionale dal costo pro capite più basso d’Italia, con un costo di 2,46 euro per ogni lombardo, meno di tre caffè all’anno. È un bilancio che risponde alla necessità di costruire un Consiglio sempre più aperto, sempre più trasparente, sempre più vicino ai cittadini e alle associazioni, sempre più disposto a rispondere alle istanze che arrivano dai territori.

Il Consiglio regionale della Lombardia si segnala anche come esempio e riferimento per la sua trasparenza: i provvedimenti, tutti gli atti di Ufficio di Presidenza e Segreteria Generale, tutti gli impegni di spesa, entrate e uscite del bilancio regionale, sono online in tempo reale.

Il documento finanziario è stato integrato con tre ordini del giorno, approvati tutti all’unanimità, che impegnano il Consiglio regionale a promuovere nel corso dell’anno prossimo alcune iniziative di grande valore culturale e sociale.

Nel primo, illustrato da Paola Bocci, PD, viene previsto che vengano organizzati, coinvolgendo enti locali, scuole ed enti del Terzo settore, eventi celebrativi dell’Ottantesimo anniversario del suffragio universale, con particolare riferimento al primo voto delle italiane che nel 1946 si svolse per la prima volta in occasione delle elezioni amministrative e del referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica.

Un secondo ordine del giorno, proposto da Alessandro Corbetta, Lega, il Consiglio si impegna a istituire il concorso ‘Presepi della Lombardia’, consistente in una selezione annuale e una successiva esposizione dei migliori presepi a Palazzo Pirelli nel periodo natalizio.

Ciò in considerazione del fatto che il presepe rappresenta una delle più antiche e radicate tradizioni cristiane e popolari.

Un terzo filone di iniziative sarà finalizzato ad

approfondire e promuovere il valore aggiunto rappresentato dalla Formula 1 per la Lombardia, le tematiche delle nuove sfide per il settore dell’automotive e il ruolo che ricopre sempre di più lo sport in Lombardia.

È il contenuto di un altro ordine del giorno, sottoscritto da Giacomo Cosentino, Alessandra Cappellari e Federico Romani, nel quale si stabilisce di organizzare a tal fine una serie di iniziative in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 2026 a Monza, appuntamento strategico dal punto di vista sia sportivo che economico.

Infine, è stato confermato come siano in corso i lavori di adeguamento delle sale del Consiglio regionale per consentire e rendere possibile il ricorso e l’utilizzo della LIS, Lingua dei Segni, come richiesto e sollecitato dai Consiglieri Lisa Noja, Italia Viva, e Pierfrancesco Majorino, PD.