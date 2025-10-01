Sì AIFA acquisto estero farmaco paziente oncologica di Ponsacco (PI)

L’azienda ospedaliera pisana si è già attivata per reperire il medicinale ed iniziare il trattamento

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

AIFA, l’Azienda italiana per il farmaco, ha autorizzato oggi l’accesso al cosiddetto “Fondo 5 per cento” per acquistare un medicinale, non ancora accessibile in Italia, di cui aveva necessità una malata oncologica di Ponsacco (PI).

La scorsa settimana il Presidente della Regione e l’Assessore al diritto alla salute, con gli uffici della direzione e l’aziende ospedaliera universitaria pisana, avevano preso in carico il caso e chiesto una procedura accelerata e straordinaria.

Con l’autorizzazione di AIFA l’AOUP potrà adesso acquistare all’estero il farmaco ed iniziare il trattamento.

Il ‘Fondo 5 per cento’ nasce per consentire alle strutture sanitarie di reperire fuori Italia farmaci innovativi non ancora disponibili nel Paese, con costi interamente coperti dallo Stato.

La risposta di AIFA è arrivata velocemente: una buona notizia, commentano Presidente e Assessore.