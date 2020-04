‘Shut the door’, videoclip primo singolo album esordio dei MyOwnMine

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi, 6 aprile, esce il videoclip di ‘Shut the door’, primo brano estratto da ‘Everything is in perspective’, La Lumaca Dischi, album d’esordio della band calabrese MyOwnMine.

Un brano che vuole letteralmente sbattere una porta in faccia a tutte le persone che affrontano le negatività con poco coraggio, a chi non fa altro che dare colpe senza avere la forza di inseguire le proprie opportunità

Il videoclip di ‘Shut the door’ è il primo di un trittico di video che racconta un’unica storia. Una narrazione per immagini dove scopriamo, passo dopo passo, una giornata particolare.

Il regista Mauro Nigro racconta così il video, prodotto dall’Associazione Calabrians City Rockers con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma ‘Per Chi Crea’:

A tutti i musicisti capita nella vita una serata, una gig, come si dice per fare più cool, per niente cool.

È quello che succede, in questo videoclip, al giovane musicista protagonista, alter ego dei MyOwnMine, che arriva carico e speranzoso, in un locale che già dal primo impatto sembra non essere un posto adatto a lui.

Subito dopo essersi preparato per suonare, guarderà verso il pubblico e scoprirà che quest’ultimo è ancora meno adatto a lui della location stessa. Ma, come si suol dire, “quando si è in ballo, bisogna ballare”.

Il giovane musicista ci proverà, con tutto sé stesso, ma fra strane coppie male assortite, camerieri particolari e presentatori revival, il ballo sarà molto complicato.