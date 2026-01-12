Sguardo al futuro e ai giovani: meeting del Triathlon Campania 2025

Successo per la serata al Teatro Di Costanzo – Mattiello di Pompei (NA)

Inclusione, ecosostenibilità, trasparenza, lavoro costante e la presenza sempre più massiccia di giovani.

Questi i punti chiave del Triathlon regionale emersi alla Festa del Triathlon Campano 2025, tenutasi al Teatro Di Costanzo – Mattiello di Pompei (NA).

La serata, tesa a celebrare lo sport e la comunità triatletica campana, è stata organizzata dal Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Triathlon, con il patrocinio del Comune di Pompei.

In un’atmosfera di condivisione e aggregazione si sono uniti atleti, dirigenti, società e familiari.

Tra i relatori il Presidente del Comitato, Simone Vitiello, i Consiglieri Giovanbattista Pisano e Pietro Lalia, e il Segretario Salvatore Tedesco.

Il Presidente Simone Vitiello ha asserito:

Il triathlon in Campania sta vivendo un momento di rinascita. Attraverso i giovani e le istituzioni possiamo sperare in una crescita esponenziale. Lo sport più completo di tutti ed alla portata di tutti grazie al sostegno costante della Federazione Italiana Triathlon. Il 2026 sarà un anno molto importante per questa squadra tra campionati Italiano di Aquathlon tornati a Napoli dopo tanti anni di attesa faranno da vetrina per lo sport in cui Napoli è capitale dello sport Europeo 2026. L’evento ha dato la giusta importanza al lavoro svolto ed ai relativi risultati ottenuti dai ragazzi. La partecipazione agli eventi regionali è la chiave vincente per la diffusione.

È intervenuto anche l’Assessore all’Ambiente Catello Raimo il quale ha ribadito l’impegno della città di Pompei nel sostenere la disciplina che rappresenta un elemento di crescita e valorizzazione del territorio.

Durante la manifestazione si è fatto un bilancio delle attività e dei risultati del 2025 che è stato un anno molto proficuo.

Atleti provenienti da tutta la Campania e da altre regioni hanno partecipato al Campionato regionale articolato su tre tappe: Baia Domizia, Acciaroli e Napoli.

Successo anche per il nuovo Circuito Aquathlon Giovanile ‘Le 5 Province’, che ha coinvolto circa ottanta giovani triatleti, contribuendo in modo decisivo alla diffusione del triathlon sul territorio e all’aumento dei tesserati.

Non meno prestigioso il quinto posto ottenuto dalla rappresentanza campana alla prima edizione della Coppa delle Regioni Senior e Master a Roma, a rappresentare la crescita tecnica e organizzativa del movimento.

La serata si è chiusa, in un clima di armonia ed entusiasmo, con le premiazioni dei vincitori assoluti e di categoria del Campionato Regionale e dei giovani protagonisti del Circuito ‘Le 5 Province’.

Gli organizzatori hanno ringraziato gli atleti e le loro famiglie e il Comitato stesso ha ricevuto attestati di stima da atleti e società.

