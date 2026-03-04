‘Sguardi sul Contemporaneo 1’ alla Saletta Rossa dello Spazio Guida

La presentazione del nuovo libro di Maurizio Vitiello è in programma il 6 marzo a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Alla Saletta Rossa dello Spazio Guida, via Bisignano, 11, a Napoli, venerdì 6 marzo ore 17:30, per le ‘Rassegne di Guida’ sarà presentato il libro ‘Sguardi sul Contemporaneo 1’, di Maurizio Vitiello, La Valle del Tempo Edizioni 2026.

Saluti di Biancamaria Sparano.

Floria Bufano, Pino Cotarelli, Rita Felerico e Franco Lista ne parlano con il curatore.

Reading di Tommaso Tuccillo.

Il libro ‘Sguardi sul Contemporaneo 1’, voluto, scritto e curato dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, è una proposta che dettaglia su trenta segmenti visivi italiani e stranieri.

L’arte in Italia riesce a far filtrare componenti vitali, comunque e nonostante difficoltà epocali, dalle crisi economiche a quelle epidemiche, sino alle guerre. Anzi, possiamo notare che nei momenti di crisi si segnalano algoritmi di passioni e le procedure artistiche seminano interessi traslati, quanto simbolici, metaforici, allegorici…

Riuscire a far riflettere su una schiera di artisti e di artiste diventa disposizione di base e concreta azione informativa in cui risultano contemplate sequenze di multiple e variegate considerazioni.

Questa pubblicazione riveste il merito di fissare una memoria su artisti e artiste in attività o su cui non è calata l’attenzione dopo la loro scomparsa.

Con un’ampia gamma, dalla fotografia alla grafica, dalla pittura alla scultura, dalla ceramica alla digital-art e altro ancora, si notano nomi storici, consolidati ed emergenti: Luciano Basagni, Maurizio Bonolis, Alessandro Borrelli, Beatriz Cárdenas, Gerolamo Casertano, Maria Luisa Casertano, Emma Chiavarone, Maria Pia Daidone, Pier Tancredi De-Coll’, Claudia Del Giudice, Annamaria De Vito, Natallia Gillo Piatrova Parmeggiani, Sergio Guerrini, Lars Howler, Mario La Carrubba, Franca Lanni, Emanuela Loscanna, Vincenzo Mascia, Emidio Mastrangioli, Mauro Molinari, Pietro Nino, Daniel Osuna, Viviana Pallotta, Pasquale Pazzaglia, Gianni Rossi, Maria Carmen Salis, Roberto Sanchez, Maurizio Schächter Conte, Anna Seccia, Rino Vellecco. Un insieme di articolate produzioni sono riprese e svelate e da ciò si comprende che la creatività non è mai scemata e nell’accogliente ‘repubblica delle arti’ si manifesta l’abbraccio consistente col futuro, esigenza indissolubile, perché le idee maturino per far incontrare l’altro e per rafforzare una potenziale socialità condivisa.

Nel libro anche contributi poetici di Floria Bufano, Rita Felerico e Antonio Spagnuolo.