‘Sguardi sul Contemporaneo 1’ al Café Philo

Il nuovo libro di Maurizio Vitiello sarà presentato a Napoli il 6 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Café Philo di Casa Felerico, via Mezzocannone n. 143, Napoli, sarà presentato, venerdì 6 febbraio 2026, ore 18:00, il libro di Maurizio Vitiello ‘Sguardi sul Contemporaneo 1’, edito da “la Valle del Tempo” 2026, con proiezione di immagini e reading a cura delle attrici Anna e Clara Bocchino e dell’attore Tommaso Tuccillo.

Interventi di Floria Bufano, Pino Cotarelli, Rita Felerico, Ivan Guidone, Maurizio Vitiello e di alcuni artisti considerati nella pubblicazione.

Il libro ‘Sguardi sul Contemporaneo 1’, voluto, scritto e curato dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, è una proposta che dettaglia su trenta segmenti visivi italiani e stranieri. L’arte in Italia riesce a far filtrare componenti vitali, comunque e nonostante difficoltà epocali, dalle crisi economiche a quelle epidemiche, sino alle guerre.

Anzi, possiamo notare che nei momenti di crisi si segnalano algoritmi di passioni e le procedure artistiche seminano interessi traslati, quanto simbolici, metaforici, allegorici… Riuscire a far riflettere su una schiera di artisti e di artiste diventa disposizione di base e concreta azione informativa in cui risultano contemplate sequenze di multiple e variegate considerazioni.

Questa pubblicazione riveste il merito di fissare una memoria su artisti e artiste in attività o su cui non è calata l’attenzione dopo la loro scomparsa.

Con un’ampia gamma, dalla fotografia alla grafica, dalla pittura alla scultura, dalla ceramica alla digital-art e altro ancora, si notano nomi storici, consolidati ed emergenti: Luciano Basagni, Maurizio Bonolis, Alessandro Borrelli, Beatriz Cárdenas, Gerolamo Casertano, Maria Luisa Casertano, Emma Chiavarone, Maria Pia Daidone, Pier Tancredi De-Coll’, Claudia Del Giudice, Annamaria De Vito, Natallia Gillo Piatrova Parmeggiani, Sergio Guerrini, Lars Howler, Mario La Carrubba, Franca Lanni, Emanuela Loscanna, Vincenzo Mascia, Emidio Mastrangioli, Mauro Molinari, Pietro Nino, Daniel Osuna, Viviana Pallotta, Pasquale Pazzaglia, Gianni Rossi, Maria Carmen Salis, Roberto Sanchez, Maurizio Schächter Conte, Anna Seccia, Rino Vellecco.

Un insieme di articolate produzioni sono riprese e svelate e da ciò si comprende che la creatività non è mai scemata e nell’accogliente ‘repubblica delle arti’ si manifesta l’abbraccio consistente col futuro, esigenza indissolubile, perché le idee maturino per far incontrare l’altro e per rafforzare una potenziale socialità condivisa. Nel libro anche contributi poetici di Floria Bufano, Rita Felerico e Antonio Spagnuolo.

Scheda

Maurizio Vitiello

Sguardi sul Contemporaneo 1

Euro 22,00

Collana: Sguardi sul Contemporaneo, 1

ISBN 979-12-5743-058-0

© la Valle del Tempo

Napoli, 2026

www.lavalledeltempo.com; info@lavalledeltempo.it