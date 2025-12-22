‘Sguardi Metropolitani’: online prima puntata dell’a.s. 2025/2026

Il telegiornale degli studenti torna con nuove storie di territorio, cultura e innovazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

È online sul canale YouTube della Città Metropolitana di Napoli la prima puntata della nuova stagione di Sguardi Metropolitani, il format televisivo ideato e realizzato interamente dagli studenti di una vasta rete di istituti superiori del territorio metropolitano.

Un progetto che continua a raccontare, attraverso gli occhi e le voci dei giovani, le storie, le eccellenze e le sfide del nostro territorio, sotto il coordinamento dell’ITI ‘Galileo Ferraris’ di Scampia, scuola capofila dell’iniziativa, e con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli.

Anche quest’anno gli studenti-reporter si sono messi alla prova con servizi giornalistici che spaziano dalla valorizzazione del patrimonio culturale all’innovazione tecnologica, dalla scoperta di luoghi d’arte nascosti alle riflessioni sui temi che riguardano il futuro della scuola e della comunità.

Ilaria Abagnale, Consigliera metropolitana delegata alla Scuola che ha condiviso il progetto con l’ex Consigliera Marianna Salierno, dichiara:

Sguardi Metropolitani rappresenta uno degli esempi più virtuosi di come la scuola possa diventare protagonista attiva del territorio. Questo progetto non è solo un’opportunità formativa straordinaria per centinaia di studenti che imparano facendo giornalismo, comunicazione e lavoro di squadra, ma è anche uno strumento prezioso per raccontare la nostra area metropolitana con lo sguardo fresco e autentico dei giovani. Sono orgogliosa di sostenere questa iniziativa che valorizza le competenze degli studenti e crea ponti tra scuola, istituzioni e territorio.

Il format del telegiornale, interamente pensato, scritto e realizzato dagli studenti con il supporto dell’ufficio stampa della Città Metropolitana, continua a essere un laboratorio concreto di cittadinanza attiva, dove i ragazzi sviluppano competenze trasversali fondamentali per il loro futuro.

In questo primo numero gli studenti dell’Istituto Elena di Savoia-Diaz di Napoli hanno partecipato ad un progetto dal titolo ‘ArcheoReporter’ che mira a promuovere la conoscenza del ricchissimo patrimonio storico e hanno intervistato i membri dell’associazione ‘Respiriamo Arte’.

Grazie a loro sono tornati nuovamente fruibili al pubblico il Complesso dell’Arte della Seta con la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo nel centro storico di Napoli e la Chiesa di Santa Luciella ai Librai.

Gli studenti dell’ITI ‘Galileo Ferraris’ hanno realizzato un servizio sul Next Generation AI Summit, evento internazionale che ha riunito a Napoli nel mese di ottobre esperti da tutto il mondo per parlare dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla scuola, al quale hanno partecipato insieme ai loro docenti.

E sempre gli studenti del Ferraris hanno girato i lanci nelle nuove sale del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, allestite con una selezione di dipinti della Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli.

Il progetto InfoScuola coinvolge una vasta rete di istituti superiori di Napoli e provincia: l’ITI ‘Galileo Ferraris’ di Napoli, scuola capofila, il liceo classico e scientifico ‘Vittorio Imbriani’ di Pomigliano d’Arco, il liceo scientifico linguistico e delle scienze umane ‘Immanuel Kant’ di Melito, il liceo ‘Antonio Genovesi’ di Napoli, l’ISI ‘Francesco Saverio Nitti’ di Napoli, l’ISIS ‘Emilio Sereni’ di Afragola – Cardito, il liceo scientifico ‘Elio Vittorini’ di Napoli, il liceo delle scienze umane e linguistico ‘Comenio’ di Napoli, l’ISIS ‘Antonio Serra’ di Napoli, il liceo ‘Cartesio’ di Giugliano di Napoli, il liceo “De Carlo” di Giugliano di Napoli, l’IPSEO ‘Rossini’ di Napoli, l’ITI ‘Fermi – Gadda’ di Napoli, l’ISIS ‘Elena di Savoia’ di Napoli, l’IPSEOA IPSSAR ‘Cavalcanti’ di Napoli, l’IPSSEOA ‘F. De Gennaro’ di Vico Equense, l’ISIS ‘Melissa Bassi’ di Napoli, l’IS Polo delle arti ‘Caselli – Palizzi’ di Napoli, il liceo ‘Margherita di Savoia’ di Napoli, l’ISIS ‘Casanova’ di Napoli e il liceo ‘Pitagora’ di Pozzuoli.

In fase di accreditamento l’Istituto nautico superiore ‘Nino Bixio’ di Piano di Sorrento.