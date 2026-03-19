Sguardi Metropolitani, giornalisti si diventa

Formazione presso l’Istituto Casanova

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Come si scrive un comunicato stampa, come si realizza un servizio video o un semplice avviso all’utenza?

A queste e altre domande ha cercato di rispondere Maria Gilda Donadio, responsabile della comunicazione interna dell’Azienda Napoletana Mobilità, ANM, che questa mattina ha tenuto, presso l’ISIS ‘Casanova’ di Napoli, una nuova giornata di formazione rivolta agli studenti – reporter della rete Sguardi Metropolitani, il format televisivo ideato e realizzato interamente dai ragazzi degli istituti superiori del territorio metropolitano, con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli.

La Donadio, specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione e marketing istituzionale, ha offerto agli studenti strumenti concreti per comprendere le dinamiche della produzione giornalistica multimediale, soprattutto per una web TV aziendale, con un focus sulla gestione dei tempi redazionali, la struttura del racconto audiovisivo e la distinzione tra comunicazione rivolta all’interno e all’esterno di un’organizzazione.

Una lezione-laboratorio, inserita nel progetto Sguardi Metropolitani della Città Metropolitana di Napoli, che oggi ha visto protagonisti gli studenti dell’ITI Galileo Ferraris, scuola capofila, dell’ISIS Casanova, dell’ISIS Serra, dell’IPSEOA Cavalcanti, tra le scuole di Napoli, e dell’ISIS Emilio Sereni di Afragola e del liceo classico e scientifico Cartesio di Villaricca.

Dopo la sessione teorica, gli studenti hanno scritto un avviso all’utenza per un disfunzionamento di una linea bus o di una tratta della metropolitana, poi hanno immaginato di diventare guide turistiche per un giorno nelle stazioni della Metro dell’Arte e hanno redatto il comunicato stampa per lanciare la relativa iniziativa, sperimentando così diversi stili di scrittura e un diverso registro narrativo.

Il progetto Sguardi Metropolitani

Sguardi Metropolitani è un progetto che continua a raccontare, attraverso gli occhi e le voci dei giovani, le storie, le eccellenze e le sfide del territorio metropolitano napoletano.

L’iniziativa è coordinata dall’ITI ‘Galileo Ferraris’ di Scampia, scuola capofila, e vede il sostegno della Città Metropolitana di Napoli, con il supporto operativo dell’Ufficio Stampa dell’ente.

Gli studenti – reporter si mettono alla prova con servizi giornalistici che spaziano dalla valorizzazione del patrimonio culturale all’innovazione tecnologica, dalla scoperta di luoghi d’arte nascosti alle riflessioni sui temi che riguardano il futuro della scuola e della comunità.

Il format del telegiornale – interamente pensato, scritto e realizzato dagli studenti – si conferma un laboratorio concreto di cittadinanza attiva, dove i ragazzi sviluppano competenze trasversali fondamentali per il loro futuro professionale.

La rete degli istituti

Il progetto InfoScuola coinvolge una vasta rete di istituti superiori di Napoli e provincia: l’ITI ‘Galileo Ferraris’ di Napoli, scuola capofila, il Liceo classico e scientifico ‘Vittorio Imbriani’ di Pomigliano d’Arco, il Liceo scientifico linguistico e delle scienze umane ‘Immanuel Kant’ di Melito, il Liceo ‘Antonio Genovesi’ di Napoli, l’ISI ‘Francesco Saverio Nitti’ di Napoli, l’ISIS ‘Emilio Sereni’ di Afragola – Cardito, il Liceo scientifico ‘Elio Vittorini’ di Napoli, il Liceo delle scienze umane e linguistico ‘Comenio’ di Napoli, l’ISIS ‘Antonio Serra’ di Napoli, il Liceo ‘Cartesio’ di Giugliano di Napoli, il Liceo ‘De Carlo’ di Giugliano di Napoli, l’IPSEO ‘Rossini’ di Napoli, l’ITI ‘Fermi – Gadda’ di Napoli, l’ISIS ‘Elena di Savoia’ di Napoli, l’IPSEOA IPSSAR ‘Cavalcanti’ di Napoli, l’IPSSEOA ‘F. De Gennaro’ di Vico Equense, l’ISIS ‘Melissa Bassi’ di Napoli, l’IS Polo delle arti ‘Caselli – Palizzi’ di Napoli, il Liceo ‘Margherita di Savoia’ di Napoli, l’ISIS ‘Casanova’ di Napoli e il Liceo ‘Pitagora’ di Pozzuoli.

È in fase di accreditamento l’Istituto nautico superiore ‘Nino Bixio’ di Piano di Sorrento.