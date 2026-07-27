Sfruttamento lavoro, Saggese: Grazie alle Forze dell’Ordine di Salerno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Comando per la Tutela del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri e al Comando Provinciale di Salerno della Guardia di Finanza per l’importante e capillare operazione condotta in diverse province del nostro territorio regionale, che ha consentito di smantellare una rete criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro.