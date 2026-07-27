Sfruttamento lavoro, Saggese: Grazie alle Forze dell’Ordine di Salerno

L’Assessore: ‘Nessuna tolleranza verso chi specula sui più fragili’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Comando per la Tutela del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri e al Comando Provinciale di Salerno della Guardia di Finanza per l’importante e capillare operazione condotta in diverse province del nostro territorio regionale, che ha consentito di smantellare una rete criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro.
Lo dichiara l’Assessora al Lavoro della Regione Campania Angelica Saggese.
l’Assessora Saggese conclude:
Come Regione Campania confermiamo la piena e assoluta sinergia con le Forze dell’Ordine sui temi fondamentali del lavoro dignitoso e del rispetto della legalità.
La professionalità e l’impegno dimostrati dai militari confermano ancora una volta il valore del presidio che le istituzioni e le forze di polizia garantiscono quotidianamente a tutela della giustizia e della sicurezza dei cittadini.
Nessuna speculazione sulle condizioni lavorative e, soprattutto, nessuno sfruttamento a danno dei soggetti più fragili possono essere tollerati sul nostro territorio.