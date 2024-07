Sfida giovani compagnie teatrali, Premio Scaramouche di ICRA Project

Il bando di partecipazione scade il 10 luglio prossimo

Una sfida tra giovani compagnie, ma soprattutto un’occasione per mettersi in mostra e, obiettivo non trascurabile, ottenere un incentivo per completare il proprio progetto teatrale.

Queste le peculiarità che animano la seconda edizione del Premio di produzione ‘Scaramouche’.

ICRA Project in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lamezia Terme (CZ) e in collaborazione con la Coop. teatrale Teatrop di Lamezia Terme promuove il bando per partecipare alla II edizione del Premio, riservato alle giovani compagnie teatrali formate dal 2005 in poi.

Tra le varie istanze saranno scelte 5 compagnie.

Le compagini di gruppi di giovani professionisti interessate sono invitate a presentare progetto e istanza entro e non oltre il 10 luglio 2024.

Il premio è intitolato a Scaramouche, all’anagrafe Tiberio Fiorilli, uno dei massimi attori italiani del ‘600, apprezzato da Re Luigi XIV e maestro di Molière.

Tutte le informazioni relative al bando sono sul sito www.icraproject.it.

Le compagnie dovranno presentare una sintesi scenica della dura di 20 minuti di un loro lavoro in fase di preparazione.

Il premio consiste in un contributo di 5.000 euro – che sarà assegnato alla compagnia vincitrice per il completamento dell’opera – e l’inserimento in una specifica rassegna.

Il premio di produzione sarà assegnato il 10 settembre al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme (CZ).

Il Premio, organizzato da ICRA Project, Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore – diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore, riconosciuto dal MiC Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, rientra nell’ambito del progetto ‘Attori si nasce, ma si diventa’.