Settimana contro razzismo UNAR: 2° evento Città Metropolitana Napoli

Il 20 marzo gli studenti con le Università e le associazioni al SOB per dire no al razzismo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Secondo appuntamento organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito della XXII ‘Settimana di azione contro il razzismo’ promossa dall’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Domani, venerdì 20 marzo, dalle 9:30, nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in via Santa Caterina da Siena, n.37, si terrà un importante momento di riflessione e confronto intitolato ‘La Città Metropolitana e i giovani: Cultura condivisa dell’inclusione. Educazione, diritti e contrasto alla discriminazione razziale’.

L’incontro, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della discriminazione razziale, della tutela dei diritti fondamentali e della convivenza in società pluralistiche, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, di esperti e delle associazioni che si occupano di immigrazione.