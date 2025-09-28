‘Sesso a parte… tutto bene!’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 30 settembre al 12 ottobre
Riceviamo e pubblichiamo.
Inaugura la nuova stagione del Teatro de’ Servi di Roma, dal 30 settembre al 12 ottobre, ‘Sesso a parte… tutto bene!’ commedia scritta e diretta da Michele Ciardulli sulle complesse e talvolta esilaranti dinamiche di coppia.
‘Sesso a parte… tutto bene!’ è la storia di Betty e Teo, due amici di lunga data che, dopo un’infinita serie di relazioni fallimentari, decidono di darsi una possibilità come coppia. La complicità sembra essere perfetta… fino a quando non arrivano in camera da letto dove la passione sembra non voler sbocciare.
Determinati a non arrendersi, iniziano un viaggio comico e sincero tra esperimenti improbabili, seduzioni maldestre e fallimentari ricette d’amore.
Se restiamo single, ci mettiamo insieme noi?
vi suona familiare?
In scena un cast di giovani e talentuosi attori: Gaia Carmagnani, Riccardo Felici, Denise M. Brambillasca, Chiara Serangeli, Paolo Cutroni, Cristiano Arsì e KAI, diretti da Michele Ciardulli.
L’autore dichiara:
Abbiamo voluto portare in scena un cliché che appartiene a tutti: quel patto tra amici che sembra un’ancora di salvezza, ma che può trasformarsi in un mare di equivoci.
È un racconto comico e autentico, nel quale lo spettatore potrà specchiarsi e sorridere di sé stesso.
Un testo brillante e contemporaneo che parla di amicizia, relazioni complicate e disagi sentimentali, temi universali che il pubblico riconoscerà immediatamente come propri.
Teatro de’ Servi
Via del Mortaro, 22
00187 Roma
Per informazioni e biglietti:
tel. 06-6795130 | info@teatroservi.it
Orario spettacoli
da martedì a venerdì ore 21:00
sabato ore 17:30 e ore 21:00
domenica ore 17:30
Biglietti 25€