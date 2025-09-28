‘Sesso a parte… tutto bene!’ al Teatro de’ Servi

Riceviamo e pubblichiamo.

Inaugura la nuova stagione del Teatro de’ Servi di Roma, dal 30 settembre al 12 ottobre, ‘Sesso a parte… tutto bene!’ commedia scritta e diretta da Michele Ciardulli sulle complesse e talvolta esilaranti dinamiche di coppia.

‘Sesso a parte… tutto bene!’ è la storia di Betty e Teo, due amici di lunga data che, dopo un’infinita serie di relazioni fallimentari, decidono di darsi una possibilità come coppia. La complicità sembra essere perfetta… fino a quando non arrivano in camera da letto dove la passione sembra non voler sbocciare.

Determinati a non arrendersi, iniziano un viaggio comico e sincero tra esperimenti improbabili, seduzioni maldestre e fallimentari ricette d’amore.

vi suona familiare?

In scena un cast di giovani e talentuosi attori: Gaia Carmagnani, Riccardo Felici, Denise M. Brambillasca, Chiara Serangeli, Paolo Cutroni, Cristiano Arsì e KAI, diretti da Michele Ciardulli.

L’autore dichiara:

Abbiamo voluto portare in scena un cliché che appartiene a tutti: quel patto tra amici che sembra un’ancora di salvezza, ma che può trasformarsi in un mare di equivoci.

È un racconto comico e autentico, nel quale lo spettatore potrà specchiarsi e sorridere di sé stesso.