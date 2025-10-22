Servizio Civile Toscana, al via nuovo bando per presentazione progetti

L’avviso è rivolto oltre 500 Enti iscritti all’albo SCR della Toscana che potranno mettere a disposizione di ragazze e ragazzi fino a 3.158 posti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Finanziato con oltre 20 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, è uscito oggi il nuovo bando per il servizio civile regionale della Toscana.

È rivolto a oltre 500 enti iscritti all’albo toscano del servizio civile regionale, che potranno presentare progetti dalle 10:00 di domani giovedì 23 ottobre fino alle 14:00 di sabato 6 dicembre 2025.

Il bando è promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di GiovaniaSì e consentirà, attraverso le centinaia di progetti che risulteranno ammessi, di mettere a disposizione di ragazze e ragazzi fino a 3158 da parte di Enti pubblici e privati di tutta la Toscana: associazioni, comuni, aziende sanitarie, enti del terzo settore ma anche musei, biblioteche e scuole.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa stamani a Palazzo Strozzi Sacrati, ha detto:

Si tratta di un’iniziativa che esprime nel modo migliore i valori della nostra regione: questa ondata di giovani darà infatti un contributo rilevante in ambiti molto diversi, contribuendo al funzionamento di tantissimi enti nell’interesse dei cittadini.

Molteplici le aree di interesse che potranno essere coinvolte nei progetti: dall’educazione e promozione culturale alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, dalla salvaguardia dell’ambiente alla tutela dei diritti sociali, fino ai servizi di assistenza, prevenzione e cura.

I progetti prevedranno molteplici attività, come animazione per minori, sostegno all’inserimento scolastico, collaborazione in attività di restauro, conservazione e fruizione di beni storici e artistici, o, ancora, interventi di accoglienza e assistenza domiciliare.

Beneficiari saranno giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni, disoccupati, inattivi o studenti.

I progetti, che dovranno avere una durata pari a 12mesi, potranno essere presentati on line, sull’apposita piattaforma informatica predisposta da Regione Toscana per la gestione del servizio civile.

Il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore alle politiche sociali Serena Spinelli, hanno osservato:

Il Servizio Civile regionale si è sempre mostrata per tutti coloro che vi hanno partecipato un’esperienza molto bella di cittadinanza attiva oltre che un’occasione di formazione civica e sociale. Permette ai giovani di misurare le proprie capacità, e allo stesso tempo di crescere sia nella sfera personale che in quella professionale. La scelta di impiegare risorse europee testimonia la convinzione della Giunta che la valorizzazione dell’impegno dei più giovani è un investimento sul futuro, sulla crescita e la coesione della società. Il Servizio Civile è una misura sulla quale la Toscana ha sempre investito. In questi anni sono stati messi a bando oltre 18mila posti, ed i racconti dei giovani che hanno svolto i mesi di servizio hanno sempre sottolineato l’importanza e la preziosità delle esperienze che hanno vissuto.

Ai giovani che saranno successivamente selezionati per i progetti finanziati sarà riconosciuto un assegno mensile di 507,30 euro e al termine del progetto verrà rilasciato dai Centri per l’Impiego il libretto formativo del cittadino, nel quale saranno riportate le competenze acquisite durante i mesi di servizio.

Tutte le informazioni utili per partecipare al bando in uscita sono sul sito di Regione Toscana, nella sezione dedicata al servizio civile: https://www.regione.toscana.it/servizio-civile e sul sito di Giovanisì: https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-bando-per-la-presentazione-dei-progetti