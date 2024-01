Servizio Civile in Fondazione Valenzi

Opportunità di un anno di esperienza nel campo dei beni culturali, del patrimonio artistico e delle attività culturali

La Fondazione Valenzi come nello scorso anno ha emanato il bando che seleziona 4 risorse in servizio civile, per il progetto ‘Territorio e Patrimonio: alla riscoperta della cultura locale‘.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere il pieno coinvolgimento della comunità nella promozione e nella tutela della cultura e delle identità locali, valorizzare e promuovere le specifiche peculiarità culturali ed artistiche presenti nel territorio.

Per garantire il successo del progetto e per consolidare un senso di appartenenza e di identità culturale nel territorio le attività saranno improntate sul ruolo della storia, della cultura e delle tradizioni locali in diverse forme d’arte di cui la Fondazione Valenzi si fa promotrice.

Il progetto è realizzato in collaborazione con AMESCI.

È possibile candidarsi fino alle ore 14:00 del 15 febbraio.

Clicca qui per il bando: https://www.fondazionevalenzi.it/aperto-il-bando-per-servizi-civile-presso-la-fondazione-valenzi/

per i requisiti, la presentazione delle domande, i tempi e le modalità di selezione.

Per ulteriori info scrivere a segreteria@fondazionevalenzi.it.