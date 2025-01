Servizio Civile in Fondazione Valenzi in scadenza 18 febbraio 2025

Se hai tra i 18 e i 28 anni prova a partecipare alla Fondazione Valenzi per un anno

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fondazione Valenzi come negli scorsi due anni ha emanato il bando che seleziona 4 risorse in servizio civile, in accordo con AMESCI, per il progetto ‘La cultura è una festa’ settore ‘Patrimonio storico, artistico e culturale – Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali’.

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere la comunità locale in molteplici attività con il fine di tutelare e valorizzare radici e identità locali per recuperarne ed espanderne il valore di inclusione e coesione sociale, nonché il valore identitario della cultura.

Il progetto prevede di coinvolgere la comunità attraverso una vasta gamma di attività culturali ed artistiche che si adattano alle esigenze e alle preferenze della cittadinanza.

Requisiti per partecipare:

• Età compresa tra i 18 e i 28 anni;

• Presentare domanda entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025;

• Disporre di uno SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, per accedere al portale di candidatura.

Per ulteriori specifiche sui requisiti consultare direttamente Bando sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Per presentare la candidatura, accedi al sito del Servizio Civile Universale e compila il modulo online selezionando il progetto ‘La cultura è una festa’.

Leggi attentamente il bando rispetto ai requisiti e modalità di partecipazione e ai criteri di selezione.

Per approfondire si rimanda al nostro sito web Servizio Civile Universale – Fondazione Valenzi

Per ulteriori info scrivere a segreteria@fondazionevalenzi.it.