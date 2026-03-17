Servizio abusivo trasporto alunni Napoli, sequestrati 7 veicoli

Controlli della Polizia Locale e dei Carabinieri nell’VIII Municipalità: in regola solo 4 mezzi su 18

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Polizia Locale e Carabinieri hanno svolto un servizio mirato contrastare le irregolarità nel trasporto scolastico.

I controlli si sono concentrati nel territorio dell’VIII Municipalità e hanno visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Scampia, con il supporto dei motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, insieme ai militari della stazione di Scampia.

Sono stati sottoposti a verifica 18 veicoli destinati al trasporto di studenti: di questi, solo 4 sono risultati pienamente conformi alla normativa vigente.

Gli accertamenti hanno evidenziato che 7 mezzi svolgevano il servizio in maniera completamente abusiva, in assenza della licenza per il trasporto scolastico e con conducenti privi del certificato di abilitazione professionale.

Nei confronti dei responsabili sono state applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, tra cui il ritiro delle patenti di guida ai conducenti e il sequestro dei veicoli finalizzato alla confisca.

Uno dei mezzi è risultato inoltre privo della copertura assicurativa e non era stato sottoposto alla revisione periodica.

Altri 7 veicoli risultavano autorizzati, ma dai controlli sono emerse diverse irregolarità amministrative e tecniche, come modifiche non autorizzate al numero dei posti a sedere.

In tre casi è stata accertata la presenza a bordo di un numero di bambini superiore a quello consentito dalla carta di circolazione. Uno dei veicoli è risultato sottoposto a fermo amministrativo.

Complessivamente, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo superiore a 22mila euro; sono state ritirate 9 patenti di guida e 10 carte di circolazione, e 8 veicoli sono stati sequestrati.

L’attività ha lo scopo di garantire la sicurezza delle persone trasportate e, in generale, degli utenti della strada, oltre a tutelare quanti operano nel settore dei trasporti nel rispetto delle regole.

Come già avvenuto in altre zone della città, i controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio.