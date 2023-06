Servizi impiego, inaugurazione sportello ARTI a Stazzema (LU)

Appuntamento il 20 giugno nella sede del Municipio

Prosegue la realizzazione del piano regionale di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego. Nei prossimi giorni sarà attivo lo sportello decentrato di ARTI, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, a Stazzema (LU).

L’inaugurazione del nuovo punto di accesso è in programma martedì prossimo 20 giugno alle 11:30 presso la sede del Municipio in piazza Europa 6 a Pontestazzemese, Stazzema.

A tagliare il nastro saranno presenti l’Assessore al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini, e il Sindaco, Maurizio Verona.