Servizi ad ‘Alto Impatto’: contributo della Polizia Metropolitana Napoli

Attività congiunta con della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Stamane, circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel Comune di Caivano e, in particolare nell’area del ‘Parco Verde’, nell’ambito delle operazioni interforze ‘Alto Impatto’ a Caivano, disposte dalla Prefettura di Napoli e coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola e Acerra, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Campania; dei Carabinieri del gruppo Castello di Cisterna, della Squadra di Intervento Operativo e delle Aliquote di Pronto Intervento nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego, del Gruppo di Frattamaggiore e del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, della Polizia Metropolitana di Napoli e dei Vigili del Fuoco.

Nell’ambito di questa operazione, gli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana hanno effettuato controlli di polizia ambientale e controlli stradali.

In particolare, hanno controllato 72 veicoli, identificato 83 persone e contestato 26 violazioni del Codice della Strada, tra cui 8 sospensioni di veicoli dalla circolazione, 4 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, un veicolo immesso nella depositeria del Custode acquirente per essere alienato perché sorpreso a circolare nonostante fosse già sequestrato per mancanza di copertura assicurativa, 5 patenti ritirate, 3 guida senza patente.

Sono state, altresì, controllate 3 attività produttive, di varia tipologia, di cui una sottoposta a sequestro poiché priva delle relative autorizzazioni elevando, complessivamente, sanzioni per un totale di 21 mila euro.