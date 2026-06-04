Sequestri e un arresto della Polizia Locale Napoli

Costruzioni abusive su suolo pubblico e detenzione di droga

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

I controlli effettuati dalla Polizia Locale nelle aree di Soccavo e Pianura hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro due manufatti abusivi realizzati su suolo comunale.

Nel corso di un primo intervento in via Catone, gli agenti hanno sequestrato una struttura ancora in fase di realizzazione, costruita in assenza dei prescritti titoli autorizzativi. Nell’area esterna era stata inoltre avviata la realizzazione di una piscina in cemento.

In via Torricelli, nell’ambito di un’operazione congiunta con i Carabinieri della stazione di Pianura, è stato sequestrato un altro manufatto abusivo edificato su suolo comunale. Durante i controlli all’interno della struttura sono stati rinvenuti oltre 220 grammi di sostanza stupefacente; per tale motivo, l’occupante è stato arrestato.

Entrambe le operazioni rientrano nelle attività finalizzate al contrasto dell’abusivismo edilizio e dell’occupazione illecita di aree pubbliche.