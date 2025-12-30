Sequestrati 250 kg di fuochi pirotecnici illegali a Napoli Poggioreale

Piano straordinario di controlli predisposto per le festività

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dell’uso di materiale pirotecnico non conforme alle norme di sicurezza, la Polizia Locale di Napoli – Reparto IAES – ha effettuato un importante sequestro in via della Mongolfiera, nel quartiere Poggioreale.

All’interno di un box abbandonato, la cui proprietà è in corso di accertamento, sono stati rinvenuti circa 250 kg di fuochi pirotecnici illegali, privi di certificazione di sicurezza e appartenenti alle categorie F2 – F4, caratterizzate da elevato potenziale esplodente.

L’operazione rientra nel piano straordinario di controlli predisposto per le festività, volto a contrastare la diffusione e lo stoccaggio di artifici pirotecnici non autorizzati.

Le indagini proseguono per individuare ulteriori siti di deposito e garantire la sicurezza dei cittadini.