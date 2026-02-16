‘Sempre fiori mai un fioraio’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 19 al 22 febbraio

Approda al Teatro de’ Servi di Roma, dal 19 al 22 febbraio ‘Sempre fiori mai un fioraio’, un omaggio a Paolo Poli a dieci anni dalla sua scomparsa, a cura di Pino Strabioli, che sarà in scena con l’accompagnamento di Marcello Fiorini alla fisarmonica.

‘Sempre fiori, mai un fioraio’ è il titolo di un libro edito da Rizzoli. Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni.

Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile.

L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo paese.

Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne ‘I viaggi di Gulliver’ e insieme hanno condotto per Rai Tre ‘E lasciatemi divertire’ otto puntate dedicate ai vizi capitali.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130

info@teatroservi.it

Orario spettacoli

ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti 25€