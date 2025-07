Semplificazione urbanistica, Rocca: Approvazione legge svolta per Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’approvazione della Legge di Semplificazione Urbanistica n. 171 è un successo di cui andiamo molto orgogliosi. Il testo nasce per dare risposte concrete ai Sindaci, ai territori e, soprattutto, ai cittadini.

Due sono le parole chiave: semplificazione e snellimento procedurale rispetto al quadro normativo vigente. Questo significa meno burocrazia e tempi più rapidi di realizzazione delle opere.

Una legge che porta con sé importanti innovazioni in materia di VIA e VAS con un procedimento congiunto, modifiche alla normativa vigente in materia di recupero di sottotetti e seminterrati e introduzione di una procedura semplificata di variante urbanistica per la realizzazione di opere finanziate da PNRR.

Importante anche il nuovo approccio rispetto alla Rigenerazione Urbana, per rendere effettivamente operativo un testo che non era mai decollato e che, adesso, può diventare finalmente uno strumento utile ed efficace di recupero delle aree più trascurate.

La Legge 171 rappresenta una svolta per il Lazio.

Ringrazio la Giunta e tutti i consiglieri di maggioranza per il tenace lavoro condotto.

Governare significa essere responsabili e, in tal senso, abbiamo preferito chiudere questa norma tanto attesa e garantire la fluidità dei lavori in aula in vista dell’imminente sessione di bilancio, rinviando in un atto legislativo separato la discussione sul futuro dei cinema.