Semplificazione urbanistica Lazio: la Regione procede spedita

Le dichiarazioni degli Assessori Calvi e Palazzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio dà attuazione alla legge regionale 12 del 2025, introducendo importanti novità operative in materia di urbanistica e sostenibilità, con l’obiettivo di semplificare le procedure e incentivare il governo del territorio.

La Giunta Rocca ha, infatti, approvato una deliberazione a firma congiunta dell’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, Alessandro Calvi, e dell’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità, Elena Palazzo, con la quale si definiscono le modalità operative per l’espressione del contributo sulla sostenibilità ambientale degli interventi in variante urbanistica previsto dall’articolo 6 della legge regionale.

La delibera prevede, altresì, il coordinamento delle autorità competenti in VIA, Valutazione impatto ambientale, e VAS, Valutazione ambientale strategica.

L’Assessore Calvi spiega:

Non si tratta di un mero adempimento ma di un atto che coniuga concretamente il concetto di semplificazione con l’interesse dei territori. Oggi diamo risposte concrete su procedure estremamente complesse e che adesso, grazie all’introduzione del contributo della Vas all’interno del procedimento della VIA, diventeranno più rapide sotto il profilo dell’efficienza amministrativa e urbanistica.

Tra l’altro, si definiscono le rispettive competenze delle aree regionali, che devono operare in modo coordinato e integrato, gli elementi da prendere in considerazione in sede di istruttoria per l’espressione del contributo e la confluenza del contributo nel procedimento autorizzatorio unico regionale.

L’Assessore Elena Palazzo dichiara: