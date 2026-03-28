Semplificazione urbanistica Lazio: la Regione procede spedita

Le dichiarazioni degli Assessori Calvi e Palazzo
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Regione Lazio dà attuazione alla legge regionale 12 del 2025, introducendo importanti novità operative in materia di urbanistica e sostenibilità, con l’obiettivo di semplificare le procedure e incentivare il governo del territorio.
La Giunta Rocca ha, infatti, approvato una deliberazione a firma congiunta dell’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, Alessandro Calvi, e dell’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità, Elena Palazzo, con la quale si definiscono le modalità operative per l’espressione del contributo sulla sostenibilità ambientale degli interventi in variante urbanistica previsto dall’articolo 6 della legge regionale.
La delibera prevede, altresì, il coordinamento delle autorità competenti in VIA, Valutazione impatto ambientale, e VAS, Valutazione ambientale strategica.
L’Assessore Calvi spiega:
Non si tratta di un mero adempimento ma di un atto che coniuga concretamente il concetto di semplificazione con l’interesse dei territori.
Oggi diamo risposte concrete su procedure estremamente complesse e che adesso, grazie all’introduzione del contributo della Vas all’interno del procedimento della VIA, diventeranno più rapide sotto il profilo dell’efficienza amministrativa e urbanistica.
Tra l’altro, si definiscono le rispettive competenze delle aree regionali, che devono operare in modo coordinato e integrato, gli elementi da prendere in considerazione in sede di istruttoria per l’espressione del contributo e la confluenza del contributo nel procedimento autorizzatorio unico regionale.
L’Assessore Elena Palazzo dichiara:
Con questa delibera diamo attuazione a una norma introdotta di recente dalla nostra Giunta che mira a un’integrazione efficace delle procedure regionali di valutazione ambientale, dettando criteri operativi che garantiscano l’interconnessione tra autorità competenti in materia di VAS e di VIA per gli interventi che richiedono una variante urbanistica.
In questo modo andiamo avanti con coerenza con gli obiettivi che ci siamo prefissati.