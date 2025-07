Seminario ARPAT su recupero litio da brine geotermiche

Giani: ‘I primi riscontri sono positivi e per questo il nostro studio va avanti’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Valutare la possibilità e le potenzialità del recupero di litio dalle brine geotermiche, nell’ambito di una strategia di economia circolare.

Questo l’obiettivo di un seminario con tecnici ed esperti del settore organizzato da ARPAT che si è si è svolto oggi, 17 luglio, a Firenze, nella sede della Presidenza della Regione Toscana.

In un contesto globale, caratterizzato da una crescente domanda e da un’offerta limitata di materie prime critiche, l’Unione europea e l’Italia si trovano di fronte alla necessità di diversificare e rendere più sostenibili le fonti di approvvigionamento.

Tra queste risorse, il litio riveste un ruolo fondamentale per la transizione energetica, in particolare per la produzione di batterie per veicoli elettrici e sistemi di accumulo energetico.

Il Presidente Eugenio Giani ha spiegato:

ARPAT sta lavorando ad uno studio per comprendere se è possibile ottenere del litio, materia critica e strategica per la transizione green, dai fluidi del processo geotermico, nei quali è presente in quantità non trascurabile. Della possibilità di recuperare il litio dai fluidi geotermici abbiamo già parlato anche con ENEL Green Power, durante l’anno che ha condotto al nuovo accordo per il rinnovo delle concessioni geotermiche. Visto che gli studi dimostrano la presenza di materiali rari nei fluidi geotermici presenti nel sottosuolo, abbiamo quindi incaricato ARPAT di studiare la possibilità e l’impatto di un loro eventuale recupero. Questo significherebbe il rilancio di un’attività di economia circolare in Toscana non impattante sul territorio. I primi riscontri sono positivi e per questo il nostro studio va avanti.

L’Assessore regionale all’ambiente ed all’economia circolare Monia Monni aggiunge:

Il litio rappresenta una risorsa essenziale per l’economia e la tecnologia moderna, il cui approvvigionamento è difficile o rischioso. Si tratta di una materia prima critica strategica per settori come l’elettronica e le infrastrutture digitali e data la sua scarsità e le difficoltà di approvvigionamento c’è addirittura chi parla di riattivare vecchie miniere situate in territori di pregio. Come Regione Toscana, invece, stiamo valutando la possibilità di recuperare il litio dagli scarti del processo di sfruttamento di dell’energia geotermica, cioè di attuare alla massima potenza il concetto chiave dell’economia circolare: il recupero di materie prime dagli scarti. I fluidi geotermici contengono litio questo è un fatto. Noi vogliamo capire se e come è possibile recuperarlo e rimetterlo sul mercato. Per fare questo ci affidiamo al nostro braccio tecnico-scientifico, ARPAT e agli esperti della società Ricerca Sistema Energetico, R.S.E. SpA, che è una società controllata dal Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pietro Rubellini, Direttore di ARPAT, ha affermato:

Secondo le stime dell’International Energy Agency, IEA, la richiesta di litio è cresciuta del 30% e dal 2029 l’estrazione mineraria non sarà più sufficiente a coprire la domanda, considerando il fatto che i minerali sono a bassa concentrazione di litio. Inoltre, dal punto di vista degli impatti ambientali gli scavi sono altamente impattanti e la capacità estrattiva del litio incontra limiti tecnologici oggettivi. Pertanto, bisogna far ricorso all’economia circolare e mettere in atto strategie tecnologicamente avanzate finalizzate all’individuazione di flussi di rifiuti industriali e urbani ad elevato contenuto di litio, quali ad esempio i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, RAEE. È l’idea che sta alla base dell’urban mining, nota come ‘estrazione urbana’ con cui si intende il processo virtuoso che permette di effettuare una raccolta differenziata finalizzata ad estrarre dai rifiuti, metalli e materiali preziosi e rari, destinate a entrare in un circuito di economia circolare in veste di materie prime seconde, dando così nuova vita a quelli che normalmente sarebbero stati trattati come scarti. Trasformare le discariche in miniere è invece, alla base del landfill mining, ovvero svuotare ed estrarre materie prime valorizzabili come i rifiuti elettronici dalle vecchie discariche. Il ruolo di ARPAT è quello di definire le pratiche corrette e i flussi rispetto a questo tipo di attività. E tra queste vi rientra la possibilità di estrarre litio dalle brine geotermiche di scarto, derivanti dalle attività di sfruttamento dell’energia geotermica.

Durante il seminario sono intervenuti, oltre al Presidente Giani, all’Assessora Monni e al Direttore generale di ARPAT Pietro Rubellini, anche Francesca Andreis del settore geotermia ARPAT che ha contribuito con una relazione su ‘Le attività di monitoraggio e controllo di ARPAT e le conoscenze sulle brine geotermiche’; Domenico Cipriano, Ricerca Sistema Energetico, R.S.E. S.p.A., con una relazione sulle ‘Materie prime critiche: la ricerca R.S.E.’, Maurizio Guerra, ISPRA, che ha parlato dei ‘Minerali strategici dalle brine geotermiche’ e Andrea Dini, Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, IGG – CNR Pisa, che ha focalizzato l’attenzione sul ‘Potenziale per litio in Italia: quale ruolo e prospettive nel panorama globale’.

Le brine geotermiche, di cui esistono varie tipologie, rappresentano una risorsa ancora poco sfruttata ma estremamente promettente per l’estrazione di litio. In Europa, aree ad alto potenziale sono già state identificate, tra cui la Upper Rhine Valley in Germania e, in Italia, alcune zone della Toscana e del Lazio.

La dipendenza europea da forniture esterne – spesso concentrate in pochi Paesi terzi – accentua il rischio di interruzioni lungo la catena di approvvigionamento. Il Regolamento UE 2024/1252 ha ufficialmente riconosciuto il litio come materia prima critica, evidenziando l’urgenza di sviluppare fonti interne alternative.

A supporto di questa transizione, l’Italia ha introdotto il Decreto-legge 84/2024, che definisce un quadro normativo per accelerare lo sviluppo di progetti strategici legati all’estrazione, trasformazione o riciclo delle CRM, Critical Raw Materials.

Il decreto prevede procedure semplificate e stabilisce requisiti di sostenibilità ambientale, sociale e tecnica, basati su criteri internazionalmente riconosciuti, UNFC.

La valorizzazione delle risorse geotermiche per l’estrazione del litio si inserisce perfettamente in una visione di economia circolare: un modello in cui i processi produttivi permettono il massimo del recupero di materiali anche dagli scarti di produzione.