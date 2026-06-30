Ingredienti

Per la base al cioccolato

150 gr di zucchero semolato

150 gr di acqua

90 gr di cioccolato fondente al 72%

60 gr di cacao

Per la pâte à bombe

240 gr di zucchero semolato

120 gr di tuorlo d’uovo

70 gr di acqua

800 gr di panna fresca

Preparazione

D’estate il semifreddo al cioccolato è un dolce perfetto sia per la sua fresca golosità, sia perché per prepararlo non occorre accendere il forno.

Indispensabili sono il termometro da cucina e il tempo di riposo del dolce nel congelatore. Il risultato, vi sicuro, è eccezionale.

La ricetta che vi propongo prevede l’utilizzo della pâte à bombe, ovvero una base di uova montate e pastorizzate che, unite alla panna semi montata.

Vediamo come procedere.

Uniamo cacao e zucchero e successivamente acqua calda, stemperando bene, portando a bollore. Quindi aggiungiamo il cioccolato a scaglie, amalgamando bene e facciamo raffreddare.

Nel frattempo, passiamo alla preparazione della pâte à bombe.

Montiamo i tuorli e lasciamoli per un momento da parte.

In un pentolino mettiamo zucchero e acqua e, controllando con un termometro da cucina, portiamo a 121 °C. A questo punto versiamo lo sciroppo sui tuorli, continuando a montare fino a raffreddare il composto.

Montiamo la panna fresca fino a consistenza semimontata, sarà pronta quando la vedremo lucida, liscia e leggermente sostenuta.

Uniamo, pian piano, i tre composti – la pâte à bombe, la base di cioccolato e la panna semimontata – mischiando bene, con l’ausilio di una spatola e delicatamente, fino ad amalgamare perfettamente.

Trasferiamo ora il composto negli stampini di silicone, così da avere monoporzioni, e congeliamo in freezer per minimo 4 ore.

Circa 15 minuti prima di servirli in tavola, togliamoli dalle formine e adagiamoli su un piattino, guarnendo con dello sciroppo al cioccolato cioccolato o dei biscotti sbriciolati.