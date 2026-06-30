Ingredienti
Per la base al cioccolato
150 gr di zucchero semolato
150 gr di acqua
90 gr di cioccolato fondente al 72%
60 gr di cacao
Per la pâte à bombe
240 gr di zucchero semolato
120 gr di tuorlo d’uovo
70 gr di acqua
800 gr di panna fresca
Preparazione
D’estate il semifreddo al cioccolato è un dolce perfetto sia per la sua fresca golosità, sia perché per prepararlo non occorre accendere il forno.
Indispensabili sono il termometro da cucina e il tempo di riposo del dolce nel congelatore. Il risultato, vi sicuro, è eccezionale.
La ricetta che vi propongo prevede l’utilizzo della pâte à bombe, ovvero una base di uova montate e pastorizzate che, unite alla panna semi montata.
Vediamo come procedere.
Uniamo cacao e zucchero e successivamente acqua calda, stemperando bene, portando a bollore. Quindi aggiungiamo il cioccolato a scaglie, amalgamando bene e facciamo raffreddare.
Nel frattempo, passiamo alla preparazione della pâte à bombe.
Montiamo i tuorli e lasciamoli per un momento da parte.
In un pentolino mettiamo zucchero e acqua e, controllando con un termometro da cucina, portiamo a 121 °C. A questo punto versiamo lo sciroppo sui tuorli, continuando a montare fino a raffreddare il composto.
Montiamo la panna fresca fino a consistenza semimontata, sarà pronta quando la vedremo lucida, liscia e leggermente sostenuta.
Uniamo, pian piano, i tre composti – la pâte à bombe, la base di cioccolato e la panna semimontata – mischiando bene, con l’ausilio di una spatola e delicatamente, fino ad amalgamare perfettamente.
Trasferiamo ora il composto negli stampini di silicone, così da avere monoporzioni, e congeliamo in freezer per minimo 4 ore.
Circa 15 minuti prima di servirli in tavola, togliamoli dalle formine e adagiamoli su un piattino, guarnendo con dello sciroppo al cioccolato cioccolato o dei biscotti sbriciolati.
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.