‘Sembri tua madre’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 3 al 7 dicembre 2025

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 3 al 7 dicembre 2025 presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Sembri tua madre’ testo e regia di Francesca Bruni con Roberto Pesaresi, Daniela Bianchi, Francesco Della Torre, Giulia Mataloni, Michel Berinucci.

Luci & Audio Ruggero Scambia, Costumi & Scenografie Senz’Arte né Parte, Video Riprese Federico Volpi.

In una cucina romana, tra il profumo del caffè e il rumore di un giradischi, prende vita la storia di una coppia e della loro famiglia all’apparenza semplice. Battute, ricordi e abitudini quotidiane diventano il linguaggio di un amore imperfetto ma tenace, fatto di ironia, pazienza e piccoli silenzi. Tutto sembra familiare, finché qualcosa comincia a incrinarsi.

‘Sembri tua madre’ è un racconto di vite che si ripetono, di gesti che ritornano, di somiglianze che fanno paura e di verità che affiorano senza essere dette. Una commedia drammatica in cui il tempo non scorre in linea retta, ma si piega, si ferma, si confonde.

Bruni spiega:

Mi interessava raccontare come il tempo, in una famiglia, non passi mai davvero, ogni gesto, ogni parola, resta nell’aria e si ripete. È così che, senza accorgercene, diventiamo i nostri genitori.

La regia alterna realismo e suggestione: un unico ambiente domestico, luci calde e oggetti che raccontano più delle parole. La musica accompagna la narrazione come un personaggio invisibile, da Nina Simone a Taylor Swift, evocando epoche distanti tra loro, umori e ricordi.

Con ‘Sembri tua madre’, Francesca Bruni prosegue il percorso iniziato con ‘Maria Antonietta – L’ultima regina di Francia’, ‘Paolo & Francesca’ e ‘Il Mostro dagli Occhi Verdi’, spettacolo che ha inaugurato la stagione del Teatro Trastevere 2025, continuando a esplorare le relazioni umane attraverso un linguaggio teatrale che intreccia ironia, emozione e un sottile richiamo cinematografico, cifra stilistica ormai inconfondibile del suo teatro.

Uno spettacolo che si crede semplice… finché non smette di esserlo. E che il pubblico vorrà rivedere per scoprire dove è stato ingannato.

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero: 15,00 ridotto: 13,00

Prevista tessera associativa

Orari:

feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Prenotazioni:

06-5814004 – 328-3546847

info@teatrotrastevere.it