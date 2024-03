‘Sei Nazioni’, Palazzo: Bene Valutazione di impatto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È fondamentale che sia chiara la considerazione delle ricadute in ambito economico, turistico e sportivo dei grandi eventi.

Per questo l’analisi dell’impatto sul territorio di Roma e del Lazio del ‘Sei Nazioni’, presentata oggi dalla FIR in Regione Lazio insieme al Presidente Francesco Rocca e al Ministro del Turismo Daniela Santanchè, costituisce uno strumento utile e un modello da ripetere anche in occasione di altri appuntamenti.