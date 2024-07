‘Seguendo Euridice’ a ‘Le Notti dell’Archeologia 2024’

Riceviamo e pubblichiamo.

Una performance teatrale site specific ispirata al mito di Orfeo ed Euridice, per il sito archeologico della Montagnola a Sesto Fiorentino (FI).

In occasione della rassegna ‘Le Notti dell’Archeologia 2024’ promossa dalla Regione Toscana, la compagnia Archiviozeta presenta giovedì 11 luglio ‘Seguendo Euridice’, performance dedicata a una delle leggende più note della mitologia greca.

Vista la grande richiesta, sono previsti due appuntamenti, alle ore 18:30 e alle 19:45.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti ed è caldamente consigliata la prenotazione, online su bit.ly/palco2024.

Si tratta di una delle leggende più commoventi e strazianti della mitologia greca con al centro l’amore tra Orfeo, poeta e musicista, ed Euridice, una bellissima ninfa. Un amore sfortunato, interrotto dalla prematura morte di Euridice che Orfeo cerca invano di riportare alla vita scendendo nell’Ade.

A cura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, musiche di Patrizio Barontini, ‘Seguendo Euridice’ parte dai versi del poeta Ovidio per poi giungere a due riscritture del mito da parte di Italo Calvino, con capovolgimenti rispetto ai rapporti originali.

‘Seguendo Euridice’ si colloca in una scenografia particolare: una meravigliosa tomba etrusca a thòlos immersa nella campagna delle colline intorno a Firenze.

Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni spiegano:

Conduciamo il pubblico con noi, ad attraversare il sottile confine tra la vita e la morte.

Abbiamo scelto di ripercorrere un mito che, raccontato da due scrittori così lontani ma affini, cerca di dare corpo e voce al nostro eterno desiderio di valicare il confine, vedere cosa c’è al di là, e poterlo raccontare.

Confrontarsi con un altro mondo, il mondo dei morti, entrare in contatto con quel coro silenzioso di innumerevoli esseri umani che non sono più ma che non vogliamo e non possiamo dimenticare, significa anche entrare in relazione con una civiltà antica della quale purtroppo sappiamo pochissimo, ma che vedeva in questo passaggio anche un momento di festa.